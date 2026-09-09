مهرجان أبوظبي 2026 ينطلق 10 أكتوبر ببرنامج عالمي من الموسيقى والفن الإماراتي

أبوظبي في 9 سبتمبر/وام/ تنطلق الدورة الثالثة والعشرون لمهرجان أبوظبي 2026 في 10 أكتوبرالمقبل تحت شعار "حكمة الثقافة " ببرنامج فني وثقافي استثنائي يجمع نخبة من أبرز الفنانين العالميين والمواهب الإماراتية.

وتتزامن الدورة مع مرور 30 عاماً على تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في احتفاء بمسيرتها في دعم الإبداع وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي.

ويفتتح المهرجان فعالياته بحفل للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات بقيادة المايسترو فرانسوا لوبيز فيرير، فيما يحيي المؤلف الموسيقي العالمي هانز زيمر عرضاً استثنائياً في أبوظبي ضمن جولته العالمية.

ويشهد البرنامج سلسلة من العروض الموسيقية والأوبرالية والباليه بمشاركة فنانين وفرق عالمية، إلى جانب حضور بارز للفنانين الإماراتيين، فضلاً عن إطلاق «بينالي الأطفال» في حديقة أم الإمارات خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، كأول بينالي خارجي مخصص للأطفال في الشرق الأوسط، احتفاءً بـعام الأسرة في دولة الإمارات.

ويواصل المهرجان رسالته في دعم المواهب الشابة وتعزيز الدبلوماسية الثقافية من خلال برامج تعليمية ومجتمعية وفعاليات دولية، مؤكداً مكانة أبوظبي وجهة عالمية للثقافة والفنون.