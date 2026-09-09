"أليانز تريد" تفتتح مكتباً جديداً في "دبي المالي العالمي"

دبي في 9 سبتمبر/وام/ افتتحت شركة "أليانز تريد" العاملة في مجال تأمين الائتمان التجاري، مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تمثل محطة استراتيجية في مسيرة نمو الشركة الإقليمية، وتعزز التزامها طويل الأمد تجاه دول مجلس التعاون الخليجي.

يأتي الانتقال إلى "DIFC Square" عقب نجاح تأسيس شركة "أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة،" كشركة خاصة محدودة في مركز دبي المالي العالمي خاضعة لإشراف ورقابة سلطة دبي للخدمات المالية ومرخصة لمزاولة نشاط الخدمات المالية "إدارة التأمين" في مكتبها المسجل في مركز دبي المالي العالمي.

تعمل "أليانز تريد الشرق الأوسط" نيابةً عن شركة "يولر هيرميس" فيما يتعلق بترتيبات إعادة التأمين الخاصة بها، بالتعاون مع شركاء محليين موثوقين لتقديم حلول تأمين الائتمان التجاري في المنطقة.

ويأتي تأسيس المكتب لتعزيز التعاون والمرونة والإنتاجية، ودعم طموحات الشركة في النمو المستمر.

وقال داريو لوكاتيللي، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة إن مكتبنا الجديد في ’DIFC Square‘ يمثل إنجازاً مهماً في مسيرة نمو ’أليانز تريد‘ المتواصلة في دول مجلس التعاون الخليجي، فهو ليس مجرد مساحة عمل جديدة، بل يعكس أيضاً تقدم أعمالنا، واستثماراتنا المتواصلة في المنطقة، وتطلعاتنا على المدى الطويل،و يسهم إنشاء مقرنا الجديد في أحد المراكز المالية العالمية الرائدة في تعزيز الأهمية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لـ’أليانز تريد‘، ومع استمرار نمونا، يعكس هذا المكتب الجديد تطورنا جنباً إلى جنب مع تطور المنطقة، ودعمنا لتعزيز التعاون، وتبني أساليب عمل أكثر استدامة وكفاءة، والتزامنا المستمر بدعم الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن افتتاح شركة ’أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة‘ لمكتبها الجديد يمثل خطوة مهمة في توسيع منصة خدماتها في مجال تأمين الائتمان التجاري وإدارة المخاطر في المنطقة، ويعكس قرار’أليانز تريد‘ بتعزيز حضورها تحت إشراف سلطة دبي للخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي قوة نموذجها التشغيلي العالمي ودور المركز الرائد كمركز رئيسي للشركات الخاضعة لأطر تنظيمية دولية والمتخصصة في التأمين وإعادة التأمين ومعلومات المخاطر.