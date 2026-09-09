رئيس الدولة يصل ألمانيا في "زيارة دولة"

برلين في 9 سبتمبر/وام/ وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة برلين في "زيارة دولة" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ورافق طائرة صاحب السمو رئيس الدولة لدى دخولها الأجواء الألمانية، طائرات عسكرية حتى وصولها إلى المطار ترحيباً بزيارة سموه.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.

ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة وفد يضم كلاً من..سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية ومعالي محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة ومعالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة وسعادة أحمد العطار سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وعدد من المسؤولين في الدولة.