ختام النسخة السابعة من"صيفنا سعادة 2026" بعجمان

عجمان في 9 سبتمبر/وام/ برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، حفل ختام النسخة السابعة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026"، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان وسعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن وسعادة حصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين بوزارة الأسرة وسعادة شذى الملا الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون بوزارة الثقافة وجاسم أحمد الدبل، مدير إدارة المراكز الشبابية في المؤسسة الاتحادية للشباب.

يجسد "صيفنا سعادة 2026" اهتمام حكومة عجمان بتوفير بيئة صيفية هادفة تستثمر أوقات الطلبة والنشء والشباب في برامج تجمع بين المعرفة والتجربة والترفيه، وتسهم في تنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز الإبداع والمشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030 في الاستثمار في الإنسان وتعزيز جودة الحياة.

واختتم البرنامج فعاليات نسخته السابعة بعد خمسة أسابيع من الأنشطة المتنوعة، محققاً نتائج تجاوزت المستهدفات المقررة، وشهدت النسخة تنفيذ 287 فعالية وبرنامجاً، استفاد منها 7,399 مشاركاً.

عكست النتائج حجم التفاعل المجتمعي مع البرنامج، وما حققته النسخة السابعة من أثر في تنمية مهارات المشاركين وتعزيز الإبداع والعمل الجماعي، عبر تكامل جهود الجهات المشاركة والداعمة وفرق العمل.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن "صيفنا سعادة" أصبح مساحة حية يلتقي فيها التعلم بالتجربة، وتتحول فيها طاقات النشء والشباب إلى مهارات وقيم ومشاركات تصنع أثراً في المجتمع، مشيراً إلى أن ما حققته النسخة السابعة يعكس قدرة عجمان على بناء برامج قريبة من الناس، تستثمر أوقات أبنائها فيما ينفعهم، وتفتح أمامهم أبواب الاكتشاف والإبداع والعمل الجماعي.

وقال إن رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي للبرنامج منحت "صيفنا سعادة" زخماً متجدداً، ورسخت حضوره منصة تجمع الجهات والشركاء حول هدف واحد، هو صناعة صيف هادف يضع الإنسان في قلب التجربة، مؤكداً أن نجاح هذه النسخة لا يقاس بعدد الفعاليات فقط، بل بما تركته في المشاركين من ثقة، وما أتاحته لهم من فرص، وما عززته فيهم من انتماء ومسؤولية واستعداد للمستقبل.

وخلال الحفل، كرّم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج، وهما صندوق الوطن والمؤسسة الاتحادية للشباب، تقديراً لدورهما في دعم "صيفنا سعادة" وتعزيز نجاحه فيما تم تكريم الجهات الداعمة ممثلة في وزارة الثقافة ووزارة الأسرة، تقديراً لمساهمتهما في إنجاح فعاليات النسخة السابعة.

وشهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز التميز للنسخة السابعة من "صيفنا سعادة"، تقديراً للجهات والبرامج وفرق العمل والأفراد الذين قدموا إسهامات متميزة في تحقيق أهداف البرنامج.

وشملت قائمة الفائزين بجوائز التميز برنامج "برلمان المستقبل" لدائرة الموارد البشرية، الفائز بجائزة أفضل مبادرة، وبرنامج "صيفنا إحسان" لجمعية الإحسان الخيرية، الفائز بجائزة أفضل برنامج مجتمعي، و"مسابقة السرود" لدائرة التنمية الاقتصادية، الفائزة بجائزة أفضل مسابقة، والبرنامج الرياضي لأصحاب الهمم في نادي عجمان لذوي الإعاقة، الفائز بجائزة أفضل برنامج رياضي.

كما فازت "مسابقة ألعبها صح" لدائرة المالية بجائزة أفضل برنامج ترفيهي، وبرنامج "من الأرض إلى السماء" لدائرة البلدية والتخطيط بجائزة أفضل ورشة عمل، وبرنامج "مهارات المستقبل" لجامعة المدينة عجمان بجائزة أفضل برنامج في الذكاء الاصطناعي.

وفي فئة أفضل برنامج تخصصي من الجهات الحكومية، فاز برنامج "إتيكيت العمل والبروتوكول الدولي" لدائرة التشريفات والضيافة، وبرنامج "عجمان مال" لدائرة المالية، فيما فاز في فئة أفضل برنامج تخصصي من الجهات شبه الحكومية والخاصة كل من برنامج "أكاديمية مدراء المستقبل" لتعاونية عجمان، وبرنامج "X Agent" لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

وحصل برنامج "صمم وكيلك الذكي" لدائرة التنمية الاقتصادية على جائزة أفضل برنامج علمي، وبرنامج "سفراء عجمان" لدائرة السياحة والثقافة والإعلام على جائزة أفضل برنامج ثقافي، وبرنامج "سفير الثقافة الإماراتية" للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان على جائزة أفضل برنامج تراثي، ودورة "أصدقاء الدفاع المدني" للإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان على جائزة أفضل برنامج مهني، و"استوديو صيفنا الإعلامي" لهيئة المناطق الحرة على جائزة أفضل برنامج إعلامي.

وعلى مستوى فرق العمل، فازت دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة البلدية والتخطيط بجائزة أفضل فريق عمل، فيما نالت سلامة الكعبي من هيئة المناطق الحرة، وموزة الشويهي من المكتب التمثيلي لوزارة الصحة، وعواطف سعود عامر من جمعية الإحسان الخيرية، جائزة أفضل منسق.

كما فازت دائرة البلدية والتخطيط بجائزة أفضل تغطية إعلامية من الجهات المشاركة، وفاز برنامج "الرابعة والناس" في تلفزيون وإذاعة عجمان بجائزة أفضل تغطية إعلامية من وسائل الإعلام، وحصلت جامعة عجمان على جائزة أفضل جهة متعاونة، فيما فازت جمعية أم المؤمنين بجائزة الجهة المتميزة عن الجهات شبه الحكومية والخاصة، ودائرة التنمية الاقتصادية بجائزة الجهة المتميزة عن الجهات الحكومية المحلية.

تأتي جوائز التميز تأكيداً لحرص البرنامج على ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار، وتحفيز الجهات وفرق العمل والأفراد على تقديم برامج نوعية ذات أثر مجتمعي، وتقدير الجهود التي أسهمت في تعزيز حضور "صيفنا سعادة" منصة صيفية فاعلة في الإمارة.