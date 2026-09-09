"اقتصادية أم القيوين" تطلق مبادرة "فرصة" لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة

أم القيوين في 9 سبتمبر / وام / أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين مبادرة «فرصة»، بالتعاون مع مول أم القيوين بصفته الشريك الاستراتيجي للمبادرة، بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة من حاملي رخص «إبداع»، وتمكينهم من عرض منتجاتهم والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، بما يسهم في تعزيز نمو مشاريعهم واستدامتها ودعم حضورها في السوق المحلي.

تتيح المبادرة للمشاريع المشاركة فرصة عرض منتجاتها في مول أم القيوين من خلال توفير منصة دون رسوم، بما يوفر لأصحابها تجربة تجارية عملية تساعدهم على التعريف بمشاريعهم ومنتجاتهم، والتواصل المباشر مع الجمهور، والتعرف إلى احتياجات العملاء وتفضيلاتهم، إلى جانب اكتساب خبرة عملية في تسويق المنتجات وممارسة النشاط التجاري ضمن بيئة تسويقية فعلية.

تأتي مبادرة «فرصة» في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين الرامية إلى توفير فرص عملية لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتعزيز قدرتهم على تطوير أعمالهم وتوسيع نطاق نشاطهم، إلى جانب تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز أصحاب الأفكار والمشاريع المحلية على الاستمرار والتوسع في السوق.

وتعكس المبادرة أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في توفير بيئة داعمة لرواد الأعمال، من خلال إتاحة منصات تسويقية تساعد المشاريع الناشئة والصغيرة على الوصول المباشر إلى المستهلكين، وتعزيز فرص نموها، بما يسهم في تنويع النشاط التجاري ودعم الحركة الاقتصادية في الإمارة.

وتستمر مبادرة «فرصة» حتى نهاية الشهر الحالي بمشاركة مشروعين متنوعين أسبوعياً، بما يتيح لعدد من أصحاب رخص «إبداع» الاستفادة من المبادرة وعرض منتجاتهم أمام زوار المول، والتعريف بمشاريعهم في بيئة تجارية تفاعلية تدعم فرص انتشارها ونموها.