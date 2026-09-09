شرطة دبي و"دبي الرقمية" تطلقان نظاماً ذكياً لإدارة المناوبات

دبي في 9 سبتمبر/وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ودبي الرقمية، نظام الذكاء الاصطناعي المساعد لإدارة المناوبات، بهدف تعزيز كفاءة إدارة القوى العاملة والعمليات التشغيلية، على أن يتم توفير النظام للجهات الحكومية في إمارة دبي بما يوسع نطاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.

يتيح النظام، المسجل مصنفاً فكرياً باسم القيادة العامة لشرطة دبي، تحليل الاحتياجات التشغيلية ومواءمتها مع المهارات والتخصصات واقتراح التوزيع الأمثل للموارد البشرية وفق الضوابط المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية ودعم اتخاذ القرار استناداً إلى البيانات.

شهد إطلاق النظام سعادة اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، وسعادة مطر سعيد الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد أن شرطة دبي تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره ممكناً استراتيجياً لتطوير العمل ورفع كفاءة استثمار الموارد البشرية وتعزيز قدرة القيادات على اتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة استناداً إلى البيانات.

وقال إن نظام الذكاء الاصطناعي المساعد لإدارة المناوبات، الذي تم تطويره بالشراكة مع دبي الرقمية، يجسد هذا التوجه من خلال الانتقال بإدارة المناوبات من الإجراءات التقليدية إلى منظومة ذكية قادرة على تحليل الاحتياجات التشغيلية ومواءمتها مع المهارات والتخصصات واقتراح التوزيع الأمثل للموارد وفق الضوابط المعتمدة.

وأضاف أن أهمية النظام تكمن في تكامله مع منظومة العمل وربطه بين التخطيط والتنفيذ والمتابعة، بما يتيح رؤية أكثر شمولية لتوزيع القوى العاملة ومستويات التغطية والجاهزية، ويسهم في الاستجابة الاستباقية للمتغيرات التشغيلية.

من جانبه، قال سعادة مطر سعيد الحميري إن إطلاق النظام يمثل نموذجاً عملياً للمرحلة الجديدة من التحول الرقمي الحكومي، التي ينتقل فيها الذكاء الاصطناعي من أداة تدعم أداء المهام إلى قدرة متكاملة تسهم في إعادة تصميم العمليات وفهم الاحتياجات وتحليل البيانات واستباق المتغيرات وتحويلها إلى خطط وقرارات قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن النظام سيتم توفيره للجهات الحكومية في إمارة دبي، بما يعزز الاستفادة من هذه التقنيات على نطاق حكومي أوسع، ويدعم توجه دبي نحو حكومة أكثر استباقية توظف مواردها بكفاءة أكبر.

ويُقدّم النظام عبر تطبيق الموظف الذكي، بما يتيح للإدارات والموظفين إدارة ومتابعة المناوبات، ويوفر لوحة قيادة موحدة تتيح للقيادات الاطلاع بصورة آنية على تواجد القوى العاملة وتوزيع الموظفين ومستويات تغطية مواقع العمل، إلى جانب مؤشرات تدعم متابعة كفاءة توزيع القوى العاملة.

يعد النظام جزءاً من منظومة نظم الموارد الحكومية «GRP» التي تطورها وتديرها دبي الرقمية، وتخدم أكثر من 80 جهة حكومية، وتوفر منظومة متكاملة لإدارة الموارد والعمليات الحكومية.