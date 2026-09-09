محمد بن راشد: أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم

دبي في 9 سبتمبر / وام / التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فرق عمل سموّه وعدداً من القيادات والمسؤولين، ضمن لقائه السنوي "ملتقى الموسم الحكومي الجديد 2026-2027"، والذي استعرض أولويات العمل الحكومي والتوجهات والمشاريع الرئيسية للمرحلة المقبلة.

وأشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجهود فرق العمل وما حققته خلال الفترة الماضية من إنجازات أسهمت في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية، وتطوير الخدمات، ودعم المسيرة التنموية في دولة الإمارات.

ووجّه سموّه فرق العمل الحكومية بمضاعفة الجهود خلال الموسم الحكومي الجديد، وتسريع تنفيذ المشاريع والأولويات، وتعزيز التكامل بين الجهات والفرق، ومواصلة تطوير نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، تركز على النتائج وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مع بداية كل موسم حكومي.. أستهل أعمالي بلقاء فريق العمل.. نبدأ على بركة الله موسماً جديداً.. بروح متجددة.. وعزيمة عالية.. وطموحات تليق بمستوى الوطن".

وأضاف سموه: "رسالتي لفريق عملي .. أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم وقادمنا أعظم بإذن الله".

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

واستعرض الملتقى أبرز ما تحقق خلال الموسم الحكومي السابق، إلى جانب الأولويات والمبادرات والمشاريع المستقبلية في القطاعات التنموية والاجتماعية والاقتصادية، وخطط تسريع الإنجاز وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة المتغيرات وتنفيذ المشاريع الوطنية.

كما استعرض الملتقى توجهات تطوير منظومة العمل الحكومي الاتحادي، وتعزيز التكامل بين الجهات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية والتقنيات المستقبلية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات ويرسّخ ريادتها في تطوير العمل الحكومي.