فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الـ8 من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

دبي في 9 سبتمبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في شرطة دبي، فتح باب التسجيل أمام الوحدات الشرطية الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، للمشاركة في النسخة الثامنة من التحدي، التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير المقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي.

وأوضحت اللجنة أن فتح باب التسجيل مبكراً يتيح للفرق الراغبة بالمشاركة الاستعداد ورفع مستوى الجاهزية لخوض منافسات التحدي.

كان تحدي الإمارات للفرق التكتيكية قد دخل، في نسختيه السادسة والسابعة، موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الدول المشاركة في بطولة للفرق التكتيكية «سوات» على مستوى العالم.

يهدف التحدي إلى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل وحدات التدخل السريع، وقياس مستوى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع مختلف التحديات.

يتضمن التحدي خمس منافسات تتطلب من الفرق إظهار قدراتها التكتيكية والبدنية والمهارية، وتجميع النقاط على مدار أيام المنافسات وصولاً إلى تحديد الفريق الفائز بالمجموع العام