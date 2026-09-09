15 ألف مشارك في سباق زايد الخيري وماراثون هوايرو "سور الصين العظيم" 27 سبتمبر

هوايرو(الصين) في 9 سبتمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري، بالشراكة مع حكومة مقاطعة هوايرو في جمهورية الصين الشعبية، اكتمال الاستعدادات لتنظيم سباق زايد الخيري 2026، وماراثون هوايرو سور الصين العظيم، 27 سبتمبر الجاري في منطقة هوايرو بالعاصمة الصينية بكين.

يقام السباق للعام الثاني على التوالي، ومن المنتظر أن يستقطب 15 ألف مشارك، من بينهم 50 عداء إماراتياً ويجمع بين الرياضة والعمل الإنساني وتعزيز الروابط بين الشعوب، لترسيخ نجاح النسخة السابقة، وتعزيز رسالته العالمية في العطاء وخدمة المجتمعات.

ينظم الحدث بالتعاون بين حكومة مقاطعة هوايرو الشعبية في بلدية بكين، وجمعية ألعاب القوى في بكين، ومكتب الرياضة في المقاطعة، بالشراكة مع سباق زايد الخيري، وبدعم من سفارة دولة الإمارات، ورعاية مجموعة من الشركات الإماراتية من بينها أدنوك، ولِعماد، ومبادلة، وإيدج.

يتضمن البرنامج الماراثون الرئيسي لمسافة 42 كلم، ونصف الماراثون لمسافة 21 كلم، ضمن سباق مصنّف من الفئة A1 لدى الاتحاد الصيني لألعاب القوى، مع تخصيص 50% من ريع السباق لدعم مستشفى هوايرو، لتحويل قيم العطاء إلى دعم مباشر للمجتمع، بما يتماشى مع النهج الذي تأسس عليه السباق منذ انطلاقه، والقائم على تحويل الشغف بالرياضة إلى قوة للعطاء، وتوظيف الشراكات الدولية لخدمة الإنسان.

وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة، أن العودة إلى بكين للعام الثاني تعكس النجاح الذي حققته النسخة الماضية، والثقة المتنامية بالسباق بوصفه منصة دولية تجمع بين الرياضة والقيم الإنسانية، في مشهد يجسد قدرة الرياضة على جمع الشعوب حول هدف يتجاوز المنافسة، والبناء على النجاح الذي تحقق العام الماضي.

وأضاف أن سباق زايد الخيري يحمل في كل محطة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الراسخة في مد يد العون وخدمة الإنسان، ليبقى العطاء جزءًا أصيلًا من رسالته في كل سباق، مشيدا بالتعاون المستمر مع الشركاء والجهات المنظمة في الصين.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى سفارة دولة الإمارات في بكين على دعمها المتواصل، ودورها في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين الإماراتي والصيني.