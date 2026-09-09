"كاراتيه الإمارات" يحصد 5 برونزيات في آسيوية الشباب والناشئين بعمان

عمّان في 9 سبتمبر/وام / أحرزت منتخبات الكاراتيه الإماراتية 5 ميداليات برونزية في ختام منافسات اليوم الأول للنسخة 24 من بطولة آسيا للشباب والناشئين وتحت 21 عاما، المقامة حاليا بالعاصمة الأردنية عمّان حتى 11 سبتمبر الجاري.

فقد أسفرت المنافسات أمس عن فوز اللاعبة رزان مهيوب ببرونزيتي فردي كاتا الناشئات، وفردي كوميتيه تحت 47 كجم، وحبيبة ياسر ببرونزية فردي كاتا الشابات، وسلطان محمد ببرونزية فردي كوميتيه تحت 52 كجم، ومحمد الكندي ببرونزية فردي كوميتيه تحت 61 كجم.

وأشاد اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي الآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بجهود الأردن في احتضان الحدث القاري، مشيرا إلى أن بطولات الفئات العمرية الركيزة الأساسية لمستقبل رياضة الكاراتيه في القارة، لدعم المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة.

وأضاف أن أهداف البطولات القارية تتخطى المنافسة على الميداليات، إلى تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين مختلف أبناء القارة، وتكريس مبادئ التسامح وقيم التنافس الشريف، مثنيا على دور الاتحادات القارية في النهوض بمسؤولياتها تجاه تطوير اللعبة.