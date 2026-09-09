خليفة بن طحنون بن محمد يحضر حفل استقبال بمناسبة أفراح الشامسي والسالمي

أبوظبي في 9 سبتمبر/وام/ حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه حمد سيف مسلم الشامسي، بمناسبة زفاف نجله (سيف) إلى كريمة سالم سلطان بالحلوج السالمي، وأحمد سيف مسلم الشامسي، بمناسبة زفاف نجليه محمد وسيف إلى كريمتي حمد سيف مسلم الشامسي.

وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين والمهنِّئين.