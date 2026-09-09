دوري هوكي الجليد للسيدات بنسخته الأولى ينطلق غدا في أبوظبي

أبوظبي في 9 سبتمبر/وام / ينطلق غدا دوري هوكي الجليد للسيدات، الذي ينظمه نادي أبوظبي للألعاب الشتوية في نسخته الأولى، بمشاركة 3 فرق هي أبوظبي ستورمز، وشاهين، والظبي.

وتقام مباريات الجولة الافتتاحية في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، وتفتتح المنافسات الرياضية على الجليد بمباراة فريقي الظبي وشاهين للسيدات.

وأكد حمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للألعاب الشتوية، أن انطلاق دوري هوكي الجليد للسيدات في أبوظبي لأول مرة، يأتي بالتزامن مع احتفاء النادي بيوم المرأة الإماراتية، ومحطة مهمة في موسم كبير من الفعاليات التنافسية، بما يتماشى مع النمو الكبير الذي تشهده اللعبة، والتطور اللافت الذي حققته مؤخرا.

بدورها قالت اللاعبة تسنيم الحضرمي إن انطلاق دوري هوكي الجليد للسيدات رسالة مهمة تعبر عن تطور وتمكين المرأة الإماراتية في الرياضات الجليدية، وتوفير بيئة محفزة ومشجعة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وقدرتها على إبراز إبداعها وتميزها.