حكومة رأس الخيمة تختتم مشاركتها في قمة AIM للاستثمار بدبي

دبي في 9 سبتمبر/وام/ اختتمت حكومة رأس الخيمة مشاركتها في الدورة الخامسة عشرة من قمة AIM للاستثمار، التي أُقيمت فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، من خلال جناح موحد جمع تحت مظلته عدداً من أبرز الجهات والمؤسسات الاقتصادية والتنموية والخدمية في الإمارة، بما يعكس حرص رأس الخيمة على تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية والاستثمارية الدولية، والتعريف بمقوماتها وفرصها الاستثمارية المتنوعة.

جسّدت مشاركة الجهات ضمن الجناح توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بمواصلة تطوير منظومة اقتصادية واستثمارية متكاملة وتعزيز تنافسية الإمارة، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتقديم صورة شاملة للمستثمرين ورجال الأعمال وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم عن بيئة الأعمال والفرص والمقومات التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، واستعراض مجموعة من المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات حيوية ومتنوعة.

وقال سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة: «ترجم حضور حكومة رأس الخيمة في القمة توجه الإمارة نحو تعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تدعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مستفيدةً من بيئة أعمال تنافسية، ومناطق اقتصادية متخصصة، وبنية تحتية متطورة، وخدمات مالية ومصرفية متكاملة، إلى جانب منظومة متنامية من المشاريع العقارية والسياحية وحلول النقل والابتكار».

وأضاف: «شكّلت قمة AIM للاستثمار منصة دولية جمعت نخبة من المستثمرين وصنّاع السياسات وقادة الأعمال والخبراء من مختلف أنحاء العالم، ووفّرت مساحة لبحث الاتجاهات الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص التعاون والشراكة، وتعزيز التواصل بين الأسواق ورؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية الواعدة.»

وضمّ الجناح غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وبنك رأس الخيمة الوطني، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ورأس الخيمة العقارية، ومدينة الابتكار، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، ومجموعة «مرجان».

واستعرضت الجهات المشاركة خدماتها ومبادراتها ومشاريعها، وسلّطت الضوء على دورها في دعم نمو الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها أمام المستثمرين.

وعكس هذا الحضور الموحد تكامل الجهات الاقتصادية والتنموية والخدمية في رأس الخيمة، وتضافر جهودها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات، بدءاً من دعم القطاع الخاص وتأسيس الشركات، مروراً بالخدمات المصرفية والمناطق الاقتصادية المتخصصة والابتكار والتكنولوجيا، وصولاً إلى التطوير العقاري والسياحي والنقل والبنية التحتية، بما وفّر للمستثمر منظومة متكاملة تلبي احتياجاته وتدعم توسع أعماله ونمو استثماراته.

وشكّل الجناح منصة موحدة للتعريف بالإمكانات الاقتصادية للإمارة ومزاياها التنافسية، واستعراض الفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر بين الجهات المحلية والمستثمرين والشركات والمؤسسات الدولية، وبحث فرص التعاون والشراكة واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.