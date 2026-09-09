شخبوط بن نهيان يلتقي مسعد بولس في واشنطن

واشنطن في 9 سبتمبر/ وام/ التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، معالي مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما القضايا المرتبطة بالقارة الأفريقية.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام، ودعم مسارات التنمية والازدهار في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.