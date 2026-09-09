حاكم أم القيوين يحضر أفراح الشامسي والسالمي في أبوظبي

أبوظبي في 9 سبتمبر/وام/ حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلتا معالي المستشار الدكتور حمد سيف بن مسلم الشامسي وأحمد سيف بن مسلم الشامسي، بمناسبة زفاف «سيف» حمد سيف مسلم الشامسي ، إلى كريمة سالم سلطان بالحلوج السالمي، وزفاف ( محمد وسيف) نجلي أحمد مسلم الشامسي إلى كريمتي معالي المستشار الدكتور حمد سيف بن مسلم الشامسي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في أدنيك قاعة المارينا بأبوظبي، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

وبارك سمو الشيوخ للعرسان وذويهم، متمنين لهم حياة زوجية سعيدة وهانئة، سائلين الله تعالى أن يكلل حياتهمم بالتوفيق والسعادة.