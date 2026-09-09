"أراضي دبي" تختتم “IPS 2026” برؤية تعزز الاستثمار و ترتقي بمهنية السوق

دبي في 9 سبتمبر/وام/ اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشاركتها بصفتها الشريك الاستراتيجي في الدورة الثانية والعشرين من معرض العقارات الدولي “IPS 2026”، مؤكدة توجهها نحو توسيع الاستثمار المؤسسي وتعزيز مهنية السوق وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وركزت الدائرة في اليوم الختامي على صناديق الاستثمار العقاري ودورها في استقطاب رؤوس الأموال المؤسسية والإقليمية والدولية، وتوسيع القاعدة الاستثمارية وتنويع الأدوات المتاحة أمام المستثمرين.

واستعرض أحمد الفلاحي، مستشار أول عقاري في الدائرة، الإطار الذي أرساه المرسوم رقم 22 لسنة 2022 بشأن اعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي، والذي يتيح للصناديق المؤهلة التسجيل لدى الدائرة والاستفادة من مجموعة من الامتيازات وفق شروط وضوابط محددة.

وأكد أن هذه المنظومة تسهم في تعزيز جاذبية دبي لرأس المال المؤسسي طويل الأجل، في ظل بيئة تنظيمية واضحة وقاعدة متنوعة من الأصول والفرص الاستثمارية.

وشهد اليوم الختامي تكريم مجموعة من الوسطاء والمكاتب العقارية المتميزة تقديرا لأدائهم ودورهم في تعزيز جودة الممارسة المهنية وخدمة المتعاملين.

وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في الدائرة، إن الوسطاء يؤدون دورا محوريا في بناء الثقة ورفع جودة تجربة المتعامل وربط المستثمر بالفرصة المناسبة، مؤكدا مواصلة تطوير قدراتهم ورفع معايير الأداء وترسيخ الشفافية والمسؤولية في التعاملات العقارية.

واستعرضت نورة الجسمي، مستشار أول الدعم المؤسسي في الدائرة، نتائج مبادرات التمكين التي نفذتها الدائرة خلال العامين الماضيين، والجهود المبذولة لتوسيع الفرص المهنية أمام المواطنين وتعزيز جاهزيتهم للعمل والنمو في مختلف مجالات القطاع العقاري.

وجمعت مشاركة “أراضي دبي” على مدى ثلاثة أيام بيانات السوق والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي والاستثمار المؤسسي والتعليم العقاري والتميز المهني وتمكين الكفاءات والشركات الوطنية، بما يعكس دورها في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنوعا وجاهزية للمستقبل.