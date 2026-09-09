جامعة الفجيرة تشارك في "حوارات مستقبل التعليم العالي" بأبوظبي

الفجيرة في 9 سبتمبر/ وام/ شارك سعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، يرافقه نواب رئيس الجامعة، في سلسلة "حوارات مستقبل التعليم العالي"التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم في أبوظبي، بمشاركة عدد من قيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وضم وفد الجامعة الدكتور محمد علي الشامي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والدكتور ماركو سافيتش، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور كيفن كونيسني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التسجيل والطلبة.

وأكد سعادة الدكتور سليمان الجاسم أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الشراكة والتواصل المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى أن الاطلاع على المستجدات التشريعية والتنظيمية ومناقشة متطلبات تطبيقها يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز جاهزية الجامعات لمواكبة التطورات في قطاع التعليم العالي.

وأضاف أن جامعة الفجيرة تحرص على المشاركة الفاعلة في المبادرات والملتقيات التي تنظمها الوزارة، والاستفادة من مخرجاتها في تطوير سياساتها وإجراءاتها المؤسسية، بما ينسجم مع توجهات الدولة وأولوياتها الاستراتيجية في بناء منظومة تعليم عالٍ متقدمة ومستدامة.