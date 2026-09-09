"حوارات التعليم العالي" تستهدف ترسيخ فهم مشترك للأطر والقرارات والتشريعات الجديدة

أبوظبي في 9 سبتمبر / وام / أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن سلسلة الحوارات التي نظمتها اليوم الوزارة تستهدف ترسيخ فهم مشترك للأطر والقرارات والتشريعات الجديدة، بما يدعم الانتقال من المرحلة التشريعية إلى مرحلة التطبيق العملي بصورة سليمة وفعالة.

وقالت طيف محمد الأميري، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الحوارات تجمع الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني والمراكز التدريبية، إلى جانب الجهات المحلية المعنية، بهدف توضيح أبرز الأطر والقرارات والتشريعات الصادرة مؤخراً، والدخول في تفاصيلها بما يضمن فهماً مشتركاً لآليات تطبيقها.

وأوضحت أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحوارات إلى الانتقال من مرحلة إصدار التشريعات والأطر إلى مرحلة التطبيق الفعلي، من خلال توضيح المتطلبات وتعزيز جاهزية مختلف الجهات المعنية للالتزام بها وتطبيقها بالشكل السليم.

وأكدت أن الحوار المباشر مع مؤسسات التعليم والتدريب والجهات ذات الصلة يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز الفهم المشترك، بما يدعم التطبيق الفاعل للأطر والتشريعات الجديدة، ويعزز كفاءة منظومة التعليم العالي في الدولة.