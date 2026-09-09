مركز إكسبو الشارقة يعزز حضوره الإقليمي في مؤتمر "مراكز التجارة العالمية" بالقاهرة

الشارقة في 9 سبتمبر/ وام / عزز مركز إكسبو الشارقة حضوره الإقليمي في قطاع المعارض والمؤتمرات من خلال مشاركته في مؤتمر جمعية مراكز التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2026 الذي استضافه مركز التجارة العالمي بالقاهرة بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين وممثلي مراكز التجارة العالمية في المنطقة.

وجاءت مشاركة المركز في المؤتمر تأكيداً لدوره في دعم نمو قطاع المعارض والمؤتمرات وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين أسواق المنطقة إلى جانب توسيع شبكة علاقاته مع مراكز التجارة العالمية والمؤسسات الاقتصادية ومجتمعات الأعمال واستكشاف فرص جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.

وشكّل المؤتمر منصة لتبادل الرؤى حول مستقبل نمو قطاع المعارض والمؤتمرات واستكشاف فرص التعاون بين الأسواق وبحث سبل بناء شراكات عابرة للحدود تدعم وتعزز دوره في تحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن مشاركة المركز في المؤتمر تعكس التزامه بتعزيز الشراكات النوعية وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً لصناعة المعارض والفعاليات مشيراً إلى أن هذه المنصات تتيح حواراً مباشراً حول التحولات التي يشهدها القطاع والفرص التي توفرها الأسواق الإقليمية.

وقال إن المشاركة في مؤتمر جمعية مراكز التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تأتي في وقت يشهد فيه قطاع المعارض والمؤتمرات تطوراً متسارعاً مدفوعاً بتنامي دوره في دعم التجارة والاستثمار وبناء العلاقات بين الأسواق وقد أتاحت لنا هذه المشاركة فرصة مهمة للتواصل مع مراكز التجارة العالمية والمؤسسات الاقتصادية ومجتمعات الأعمال وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في القطاع.

وأضاف: نحرص من خلال حضورنا في هذا المؤتمر على تعزيز حضور الشارقة كوجهة رائدة لصناعة المعارض والفعاليات وفتح مسارات جديدة للتعاون مع شركائنا في المنطقة كما نؤمن بأن التكامل بين مراكز التجارة العالمية يمثل ركيزة أساسية لبناء شراكات أكثر فاعلية وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتحويل فرص التواصل إلى مشاريع ومبادرات تدعم النمو الاقتصادي.

وشهد المؤتمر نقاشات حول آفاق التعاون في تنظيم واستضافة المعارض والفعاليات التجارية ودور مراكز التجارة العالمية في تسهيل التواصل بين مجتمعات الأعمال إلى جانب استعراض الفرص الاقتصادية والاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.