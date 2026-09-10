إسبانيا تسجل أكثر صيف حرارة في تاريخها

مدريد في 10 سبتمبر/وام/ سجّلت إسبانيا خلال صيف عام 2026 أعلى متوسط لدرجات الحرارة منذ بدء تسجيل البيانات الجوية عام 1961، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في صيف 2025.

وذكرت وزارة التحول البيئي الإسبانية، في بيان، أن صيف 2026 كان الأكثر حرارة على الإطلاق في البلاد، مشيرة إلى أنه شهد فترات طويلة واستثنائية من درجات الحرارة المرتفعة للغاية في مختلف المناطق.

وبلغ متوسط درجات الحرارة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 24.5 درجة مئوية، بزيادة 0.3 درجة عن الرقم القياسي المسجل في صيف 2025، و2.4 درجة فوق متوسط الفترة المرجعية بين عامي 1991 و2020.