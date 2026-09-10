استقرار أسعار الذهب و الفضة وارتفاع المعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 10 سبتمبر /وام/ استقر أسعار الذهب و لم يشهد تغيرا يذكر في التداولات الآسيوية المبكرة اليوم ، في ظل ترقب صدور بيانات رئيسية للتضخم ربما تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ​بشأن الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية تقريبا عند 4396.69 دولار للأوقية (الأونصة) ، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4440.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 67.30 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 ​بالمئة إلى 1897.57 دولار، وزاد البلاديوم ⁠0.2 بالمئة إلى 1355.44 دولار.

-خلا-