دراسة عالمية .. المشروبات شديدة السخونة قد تضاعف خطر الإصابة بسرطان المريء

لندن في 10 سبتمبر /وام/ أظهرت أكبر دراسة عالمية من نوعها حتى الآن ، وجود ارتباط بين تناول المشروبات شديدة السخونة وارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء.

وبحسب الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية ونُشرت في دورية "International Journal of Cancer"، فإن الأشخاص الذين اعتادوا تناول الشاي أو القهوة شديدة السخونة، بدرجة حرارة 65 مئوية أو أكثر، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بمن يفضلون مشروباتهم دافئة.

وأشارت نتائج الدراسة الدراسة، التي امتدت 14 عاماً و شملت نحو مليون رجل وامرأة في منتصف العمر في المملكة المتحدة، إلى أن شرب ستة مشروبات ساخنة أو أكثر يومياً يرتبط بزيادة خطر الإصابة.

وقالت كيرين بابييه، خبيرة علم الأوبئة الغذائية في جامعة أكسفورد والمؤلفة المشاركة في الدراسة، إن حجم العينة الكبير يعزز الأدلة على ارتباط المشروبات شديدة السخونة بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء من نوع الخلايا الحرشفية.

وأضافت أن الأفضل هو الانتظار قليلاً حتى تنخفض حرارة المشروب إلى مستوى يمكن تناوله براحة، بدلاً من شربه وهو شديد السخونة.

وأكدت الدراسة أن عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة، وفي مقدمتها التدخين والكحول ثم السمنة، تظل أكثر أهمية، لذلك، إلى جانب تجنب المشروبات شديدة السخونة، توصي الدراسة بالحد من التدخين وتجنب الكحول قدر الإمكان.

-خلا-