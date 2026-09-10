جوف وريباكينا إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 10 سبتمبر/ وام/ اكتمل عقد الدور نصف النهائي لمنافسات السيدات في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، بعدما حجزت الأمريكية كوكو جوف والكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطاقتي التأهل إثر انتصارين صعبين في الدور ربع النهائي.

ونجحت جوف صباح اليوم في تحويل تأخرها بمجموعة أمام الروسية ميرا أندرييفا إلى فوز بنتيجة 2-6 و7-6 و6-2، بعدما أنقذت نقطتي حسم للمباراة في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية، لتبلغ نصف نهائي البطولة للمرة الثانية في مسيرتها، وتواصل مشوارها نحو المنافسة على اللقب.

وفي المباراة الأخرى، حولت ريباكينا تأخرها أمام الصينية تشينغ تشينوين إلى فوز بنتيجة 3-6 و6-1و6-4، لتتأهل لأول مرة إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، كما ضمنت اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات عقب البطولة، في إنجاز هو الأول في مسيرتها.

وتلتقي في نصف النهائي كوكو جوف وإيلينا ريباكينا لحجز المقعد الثاني في المباراة النهائية، فيما تلتقي في المواجهة الأخرى البيلاروسية أرينا سابالينكا مع الأمريكية جيسيكا بيجولا.