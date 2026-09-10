دوري أبطال أوروبا/ الطابع الهجومي وغزارة الأهداف أبرز ملامح الجولة الأولى

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ كشفت الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن مؤشرات فنية مبكرة تؤكد قوة المنافسة في النسخة الحالية، بعدما فرض الطابع الهجومي نفسه على معظم المواجهات، وظهرت الفاعلية أمام المرمى كأحد أبرز العناوين، إلى جانب تسجيل عدد من الأرقام اللافتة على المستويين الفردي والجماعي، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاء المعدل التهديفي المرتفع في صدارة ملامح الجولة، بعدما تمكنت عدة فرق من تسجيل أربعة أهداف أو أكثر، في انعكاس واضح لارتفاع النسق الهجومي واعتماد العديد من الأجهزة الفنية على الضغط المتقدم وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، إلى جانب زيادة معدلات صناعة الفرص والوصول إلى الثلث الأخير من الملعب.

كما عكست نتائج الجولة اتساع الفوارق في بعض المواجهات، بعدما انتهت عدة مباريات بانتصارات عريضة، مقابل عدد محدود من اللقاءات التي حُسمت بفارق هدف واحد، وهو ما يؤكد أن بعض الفرق نجحت مبكراً في فرض أسلوبها الهجومي واستثمار الفرص المتاحة بكفاءة عالية.

ووجه باريس سان جيرمان، حامل اللقب، رسالة قوية في بداية مشواره القاري، بعدما حقق أكبر انتصار في الجولة بفوزه على سلوفان براتيسلافا 6-1، في نتيجة أكدت استمرار القوة الهجومية للفريق الفرنسي، فيما سجل برشلونة حضوراً لافتاً بانتصاره العريض 5-1 على فينورد، بينما افتتح مانشستر سيتي وريال مدريد وليفربول وأرسنال مشوارهم بانتصارات عززت من طموحاتهم في المنافسة على المراكز المتقدمة.

وعلى صعيد الأرقام الفردية، شهدت الجولة تسجيل ثلاث حالات "هاتريك"، كان أبرزها ثلاثية إرميدين ديميروفيتش لاعب شتوتجارت الألماني، التي جاءت خلال فترة زمنية قصيرة، لتضع اسمه ضمن قائمة أصحاب أسرع الثلاثيات في تاريخ البطولة، فيما واصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تعزيز سجله التهديفي الأوروبي بإضافة هدفين جديدين، بينما برز فيران توريس لاعب باريس سان جيرمان بثلاثية أكدت بدايته القوية مع الفريق.

وشهدت الجولة أيضاً استمرار حضور المواهب الشابة على الساحة الأوروبية، وفي مقدمتها الإسباني لامين يامال، الذي يواصل تسجيل أرقام مميزة في عمر مبكر، ليؤكد مكانته ضمن أبرز الوجوه الصاعدة في البطولة، في مقابل استمرار تأثير عدد من النجوم أصحاب الخبرة، وهو ما منح المنافسات مزيجاً بين الحيوية والطابع التنافسي.

وعلى الرغم من الطابع الهجومي الواضح، حملت الجولة اختبارات مهمة للفرق المرشحة للمنافسة، بعدما نجح عدد منها في تجاوز مواجهات قوية أمام منافسين يمتلكون خبرة أوروبية كبيرة، ومن بينها مواجهة ليفربول وأتلتيكو مدريد، وأرسنال ونابولي، حيث منحت هذه الانتصارات أصحابها دفعة معنوية وفنية تتجاوز أهمية حصد النقاط الثلاث في بداية المشوار.

كما ظهرت خلال الجولة قدرة عدد من الفرق على العودة في النتائج بعد التأخر، في مؤشر على الجاهزية الذهنية والبدنية، وهو عنصر قد يلعب دوراً حاسماً في ظل نظام مرحلة الدوري الجديد، الذي يرفع من أهمية كل نقطة في سباق التأهل.

في المقابل، سجلت بعض الأندية بدايات أقل من المتوقع، بعدما لم تتمكن من استثمار عاملي الأرض والخبرة القارية لتحقيق النتائج المرجوة، لتصبح مطالبة بردة فعل سريعة في الجولات المقبلة، خاصة مع ارتفاع حدة المنافسة وتقارب مستويات العديد من الفرق المشاركة.

وتؤكد حصيلة الجولة الأولى أن النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بدأت بإيقاع مرتفع على المستويين الفني والتهديفي، مع استمرار حضور النجوم الكبار وصعود أسماء جديدة قادرة على صناعة الفارق، بما يعزز التوقعات بموسم حافل بالمنافسة والإثارة حتى المراحل الأخيرة.