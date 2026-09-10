4.6 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال أغسطس

الشارقة في 10 سبتمبر/ وام/ حقّق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 4.6 مليار درهم خلال شهر أغسطس 2026، من خلال تنفيذ 9,139 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 12.5 مليون قدم مربع، ما يعكس استمرار نشاط السوق العقاري بالشارقة.

وتعكس هذه النتائج متانة القطاع العقاري في الإمارة وقدرته المتواصلة على تحقيق النمو المستدام، مستفيداً من منظومة تنظيمية مرنة وبنية تشريعية متطورة تضمن حماية الحقوق وتحفّز الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل.

وتؤكد هذه المؤشرات نجاح الخطط التنموية والتوسع العمراني المدروس في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مما يرسخ مكانة الإمارة كوجهة عقارية آمنة وجاذبة لرؤوس أموال محلية وإقليمية ودولية.

وأوضحت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك بلغ 4,804 معاملات بنسبة 52.6% من إجمالي المعاملات، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 2,658 معاملة بنسبة 29.1%، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 978 معاملة بنسبة 10.7%، فيما بلغت معاملات الرهن 430 معاملة بنسبة 4.7% بقيمة بلغت 654.2 مليون درهم، وبلغت معاملات التثمين 269 معاملة وبنسبة 2.9% من إجمالي المعاملات.

وجرت معاملات البيع في 120 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 1,220 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 589 معاملة، في حين بلغ عدد معاملات الأراضي المبنية 555 معاملة والأراضي قيد الإنشاء معاملتين إضافة إلى معاملة واحدة للأراضي الزراعية.

وسجلت منطقة "الصناعية رقم 4" أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال شهر أغسطس على أرض فضاء بقيمة بلغت 55 مليون درهم، كما سجلت منطقة "الخان" أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال الشهر ذاته على أرض مبنية بقيمة بلغت 100 مليون درهم.

وبلغ عدد معاملات البيع في إمارة الشارقة 2,367 معاملة من إجمالي المعاملات الكلي منها 1,676 معاملة في مدينة الشارقة، وتصدرت منطقة "تجارية مويلح" قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 278 معاملة، تلتها منطقة "الصجعة الصناعية" بـ 174 معاملة، ثم منطقة "المنحَز" بـ 172 معاملة، ومنطقة "الخان" بـ 144 معاملة.

أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة "المنحَز" بقيمة تداول وصلت إلى 610.9 مليون درهم، تلتها منطقة "تلال" بـ 356.8 مليون درهم، ثم منطقة "الواحة" بـ 349.4 مليون درهم، ثم منطقة "الصجعة الصناعية" بـ 332.5 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 555 معاملة تركز أكثرها في منطقة "الصناعية 2" بواقع 180 معاملة والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بـ 355 مليون درهم.

وفي مدينة خورفكان جرت 91 معاملة بيع تصدرتها منطقة "حي المديفي 1" بواقع 45 معاملة والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بلغ 52.8 مليون درهم.

أما مدينة كلباء فقد شهدت 45 معاملة بيع تصدرتها منطقة "الطريف 5" بواقع 16 معاملة والتي كانت الأكبر بحجم تداول نقدي أيضاً وبلغ 11.5 مليون درهم.