الملتقى الدولي لمعلمي اللغة العربية ينطلق 4 أكتوبر بالشارقة

الشارقة في 10 سبتمبر/ وام/ تنظم هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم، يوم 4 أكتوبر المقبل، أعمال الدورة الخامسة من الملتقى الدولي لمعلمي العربية وموادها تحت شعار " قياس الأثر"، بمشاركة نخبة من المعلمين والتربويين والخبراء والباحثين، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى دعم تطوير تعليم العربية وموادها والارتقاء بالممارسات التعليمية المرتبطة بها.

ويأتي الملتقى ، امتداداً لجهود الهيئة في توفير منصات تربوية ومعرفية تجمع الميدان التعليمي بالخبرات المتخصصة، وتتيح فرصاً لتبادل التجارب واستعراض الممارسات الناجحة، بما يسهم في تعزيز قدرات المعلمين ودعم الابتكار في التعليم وفتح آفاق جديدة لتطوير تعليم اللغة العربية.

ويعكس تنظيم الدورة الخامسة حرص الهيئة على مواصلة تطوير الملتقى بوصفه منصة متخصصة للحوار والتواصل وتبادل الخبرات في مجال تعليم العربية وموادها، وتعزيز حضور المعلم في مسارات التطوير التربوي، بما يواكب المتغيرات التعليمية ويستجيب لاحتياجات الميدان التربوي والاستثمار في المعرفة والخبرة والابتكار، وترسيخ نهج التحسين المستمر بما يعزز مكانة العربية في العملية التعليمية ويدعم دورها بوصفها لغة للعلم والمعرفة وركيزة أساسية للهوية والثقافة، بجانب تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والخبرات التربوية والبحثية وتسليط الضوء على التجارب والمبادرات النوعية التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بجودة التعليم بما يدعم بناء بيئات تعليمية أكثر ابتكاراً وتأثيراً واستدامة.