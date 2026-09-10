"الإمارات للدراجات" يشارك في سباقات بكندا وإيطاليا استعدادا لبطولة العالم للطرق

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ يشارك فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، في عدد من أبرز سباقات اليوم الواحد في كندا وإيطاليا، ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم للطرق، والتي تنطلق 20 سبتمبر الجاري.

ويفتتح الفريق مشاركاته بخوض سباق "الجائزة الكبرى للدراجات في كيبيك"، غداً، لمسافة 205.5 كيلومتر، قبل المشاركة في "الجائزة الكبرى للدراجات في مونتريال" الأحد المقبل لمسافة 214.6 كيلومتر، بجانب نخبة من أبرز الدراجين العالميين.

ويضم الفريق في سباقي كندا كلا من الدراجين، وبراندون مكنولتي، وإسحاق ديل تورو، وفيليكس غروسشارتنر، وجوناثان نارفايث، وفلوريان فيرميرش، وتيم فيلنس، وآدم ييتس، بقيادة المدير الرياضي سيموني بيدراتسيني.

وستكون هذه المشاركة هي الأولى للمكسيكي إسحاق ديل تورو في السباقات الكندية، بعدما توج مؤخراً بلقب طواف لوكسمبورغ، فيما يعود الأمريكي براندون مكنولتي للمنافسة في مونتريال بصفته حامل لقب النسخة الماضية.

ويتطلع الفريق إلى تحقيق لقبه الأول في سباق كيبيك، بعدما حل ثانياً في النسخة الماضية عن طريق بافل سيفاكوف، بينما يملك الفريق سجلاً مميزاً في مونتريال، بعدما فاز بالسباق في النسخ الأربع الأخيرة عن طريق تادي بوجاتشار في 2022 و2024، وآدم ييتس في 2023، وبراندون مكنولتي في 2025.

وتتميز نسخة مونتريال هذا العام بمسار أكثر صعوبة، يتضمن 16 لفة لمسافة 13 كيلومتراً حول جبل رويال، مع صعود مرتفعات "كوت دو كاميلين هود"، و"كوت دو بوليتكنيك"، و"كوت بانيولو"، بإجمالي ارتفاع يبلغ 4362 متراً، في اختبار قوي للدراجين قبل بطولة العالم.

وفي إيطاليا، يخوض الفريق ثلاثة سباقات متتالية، هي "كوبا ساباتيني" اليوم، و"ميموريال ماركو بانتاني" السبت، و"تروفيو ماتيوتي" الأحد، بقيادة المديرين الرياضيين فابيو بالداتو وماركو مارزانو.

ويشارك الفريق في "كوبا ساباتيني" بتشكيلة تضم الدراجين، إيغور أرييتا، وفيليبو بارونتشيني، ويان كريستن، وبينوا كوزنفروي، ولوكا جيايمي، وأنطونيو مورغادو، وأدريا بيريكاس.

ويدافع الفريق عن لقب السباق الذي أحرزه إسحاق ديل تورو العام الماضي، فيما سبق له الفوز بالنسخ الثلاث الأخيرة، بعد تتويج مارك هيرشي في 2023 و2024، وديل تورو في 2025.

ويواصل الفريق مشاركته في إيطاليا بسباق "ميموريال ماركو بانتاني" في تشيزيناتيكو الذي يقام السبت، قبل أن يختتم مشاركته في "تروفيو ماتيوتي" بمدينة بيسكارا الأحد، بالتشكيلة ذاتها.

ويمتلك فريق الإمارات إكس آر جي سجلاً قوياً في "تروفيو ماتيوتي"، بعدما توج باللقب 4 مرات خلال النسخ السبع الأخيرة، عن طريق فاليريو كونتي في 2020، وماتيو ترينتين في 2021، وسجورد باكس في 2023، وإسحاق ديل تورو في 2025.