"بروج الدولية" تبدأ توريد مواد البولي إيثيلين المتشابك من مصنعها الجديد في مشروع "بروج 4"

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ أعلنت "بروج الدولية"، اليوم، عن تسليم أولى شحنات البولي إيثيلين المتشابك "XLPE" المصنّعة في مصنعها الجديد في دولة الإمارات إلى العملاء في المنطقة، وذلك عقب استكمال اختبارات الأداء بنجاح.

ويساهم المصنع الجديد للبولي إيثيلين المتشابك "XLPE" في إضافة طاقة إنتاجية سنوية بمقدار 100 ألف طن، ما يضاعف الإنتاج السنوي لـ "بروج الدولية" من هذه المادة في آسيا والشرق الأوسط.

ويُستخدم البولي إيثيلين المتشابك "XLPE" في تصنيع الكابلات الكهربائية الأرضية والبحرية ذات الجهد العالي، والتي تدعم توسُّع شبكات الكهرباء، وزيادة الاعتماد على الطاقة الكهربائية، وتعزيز التحول في أنظمة الطاقة.

وبصفتها المشغّل للمصنع الوحيد من نوعه في المنطقة لإنتاج البولي إيثيلين المتشابك، تتمتع "بروج بي إل سي"، التابعة لـ "بروج الدولية"، بموقع تنافسي متقدم يمكنها من الاستجابة للطلب المتنامي على هذه المواد المتخصصة، ولاسيما في الأسواق سريعة النمو ومراكز البيانات في مختلف أنحاء آسيا والشرق الأوسط.

وتعاونت "بروج الدولية" مع شركة "دوكاب"، المزوّد لحلول الطاقة المتكاملة في دولة الإمارات والمصنّع للكابلات والأسلاك عالية الجودة، لإجراء اختبارات أداء ناجحة على الدفعة الأولى من المواد المنتجة في المصنع الجديد للبولي إيثيلين المتشابك "XLPE".

ومع استكمال هذه الاختبارات بنجاح، تقوم "بروج الدولية" برفع الطاقة الإنتاجية في المصنع تدريجياً لتوفير مواد مخصصة لتطبيقات الجهد المتوسط والعالي، ما يدعم جهود التحول العالمي في قطاع الطاقة ومبادرات خفض انبعاثات الكربون.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي"، رئيس مجلس إدارة مشروع "بروج 4"، إن أولى عمليات التسليم التجارية من المصنع الجديد لإنتاج البولي إيثيلين المتشابك "XLPE" تمثل إنجازاً مهماً ضمن مسيرة نمو مشروع "بروج 4"، وتعكس النجاح في إضافة طاقة إنتاجية متقدمة تلبي الطلب المتزايد في السوق.

وأوضح أن توسيع القدرات الإنتاجية للشركة في هذا القطاع يرسّخ حضورها في تطبيقات الطاقة عالية القيمة، ويدعم مشاريع تطوير شبكات الكهرباء والبنى التحتية الإستراتيجية داخل دولة الإمارات وخارجها، ما يعزّز قدرة الشركة على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين.

وضمن متطلبات الاعتماد الفني للمواد المنتجة في منشأة البولي إيثيلين المتشابك "XLPE" الجديدة، أنجزت "بروج الدولية" مجموعة واسعة من الاختبارات المعيارية للتحقق من مطابقة أداء المواد الجديدة للمواد المعتمدة من منشآتها القائمة.

وفي سياق الشراكة المستمرة بين "بروج الدولية" و"دوكاب"، سيتمّ تصنيع كابلات الجهدين المتوسط والعالي في منشآت "دوكاب"، حيث خضعت لبرنامج اختبارات دقيق وشامل وفقاً للمعايير الدولية.

من جانبه، قال ماتيو بافاريسكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دوكاب"، إن التعاون مع "بروج الدولية" في الاختبار الناجح للمواد المنتجة في مصنع البولي إيثيلين المتشابك "XLPE" الجديد، يعكس قوة الشراكات الصناعية المحلية وقدرتها على تقديم حلول متطورة للمشروعات والبنى التحتية الإستراتيجية.

وساهم التعاون بين "بروج الدولية" و"دوكاب" في دعم عدد من المشاريع البارزة في دولة الإمارات، بما في ذلك المنطقة الثقافية في السعديات، ومتحف زايد الوطني، والمقر الرئيسي لشركة "دوكاب"، ومشروع توسعة "بروج 4"، مع توقعات بنمو الطلب مستقبلاً من مشاريع كبرى مثل نخلة جبل علي.

وستتولى "بروج بي إل سي" تشغيل مشروع "بروج 4" بالنيابة عن مالكَي المشروع، وهما "أدنوك" و"OMV"، حيث سيسهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً، ليصبح بذلك مجمّع الرويس أكبر مجمّع متكامل لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يحقق مشروع "بروج 4" صافي أرباح تراكمية يصل إلى 1.47 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل، ما يدعم نمو أرباح "بروج بي إل سي" بنسبة تقارب 10% سنوياً بعد الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.

وقد حصلت "بروج بي إل سي" على حقوق تشغيل مشروع "بروج 4" وتسويق منتجاته، بموجب اتفاقية تم إبرامها مع "أدنوك" و"أو إم في"، ويمنح هذا النموذج التشغيلي الشركة مرونة أكبر في إدارة الأصول وتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل، دون الحاجة إلى دفع أي تكاليف رأسمالية مسبقة.