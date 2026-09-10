"التمهيدي الثالث" في مهرجان العين لسباقات الهجن ينطلق غدا

العين في 10 سبتمبر/ وام/ تنطلق غدا منافسات السباق التمهيدي الثالث، ضمن النسخة الثانية من مهرجان العين 2026، لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين، بمشاركة ملاك ومضمري الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن السباق يستمر حتى 18 سبتمبر الجاري، ضمن البرنامج الزمني للمهرجان الذي انطلق في الثالث من يوليو الماضي ويتواصل حتى التاسع من أكتوبر المقبل، بتنظيم مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وبإشراف اتحاد سباقات الهجن.

وأضافت أن هذا السباق يقام بعد النجاح الكبير في السباقين التمهيديين الأول والثاني خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بمشاركة آلاف المطايا من داخل الدولة وخارجها، وسط منافسات قوية.

وتتوزع منافسات المهرجان على مختلف الفئات العمرية للهجن، بداية من الفطامين والحقايق، مروراً باللقايا والإيذاع والثنايا، وصولاً إلى الحول والزمول، وفق برنامج متكامل يمنح الملاك والمضمرين فرصة المشاركة والتنافس، وصولاً إلى المرحلة النهائية مطلع أكتوبر المقبل.

وتتضمن النسخة الثانية 605 أشواط، موزعة على مختلف الفئات، حيث يجسد المهرجان الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة الهجن، ودعم القيادة الرشيدة للموروث الوطني الأصيل، والمحافظة على رياضة الآباء والأجداد وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة، وتشجيع الملاك والمضمرين.