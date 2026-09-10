"الشارقة للعلوم القضائية" يبحث تطوير برامج التأهيل القضائي والقانوني

الشارقة في 10 سبتمبر/ وام/ بحث المجلس العلمي لمعهد الشارقة للعلوم القضائية، خلال اجتماعه الأول الذي عقد أمس بمقر المعهد برئاسة سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء بالشارقة، رئيس المجلس العلمي للمعهد، اعتماد التوجهات الأكاديمية والبرامج التدريبية للمعهد بما يسهم في تطوير منظومة التأهيل القضائي والقانوني ومواكبة الاحتياجات القضائية والمهنية في إمارة الشارقة.

واستعرض المجلس، أهدافه واختصاصاته واعتماد المسارات التدريبية الحالية للمعهد، إلى جانب مناقشة سبل تطوير البرامج والمبادرات التدريبية المتخصصة بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز قدراتها العلمية والمهنية.

وبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة الشارقة وطرح برامج أكاديمية متخصصة في المجالات القضائية والقانونية بما يلبي احتياجات القطاع القضائي ويدعم تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أفضل الممارسات الأكاديمية والمهنية.

حضر الاجتماع، عدد من القضاة و الأكاديميين و المسؤولين في معهد الشارقة للعلوم القضائية.