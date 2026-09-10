سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى ملك الأردن

عمان في 10 سبتمبر/ وام/ قدّم سعادة سلطان محمد الشامسي أوراق اعتماده إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى المملكة، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في قصر بسمان الزاهر في العاصمة عمَان.

ونقل سعادته تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى جلالته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل جلالة ملك الأردن سعادة السفير تحيّاته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتمنى جلالته لسعادة الشامسي التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته، أعرب سعادة السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الأردن، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتفعيلها في شتّى المجالات.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.