"أبوظبي الرياضي" يعلن تفاصيل طوافي الإمارات للسيدات والرجال 2027

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وبدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، عن موعد النسخة الخامسة من طواف الإمارات للسيدات، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير 2027، تليها منافسات النسخة التاسعة من طواف الإمارات للرجال، خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير من العام نفسه.

ويستقطب الحدثان المدرجان ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، نخبة من أبرز الدراجات والدراجين على مستوى العالم إلى دولة الإمارات مجدداً، في نسختين جديدتين تعدان بمنافسات قوية ومثيرة، بما يعزز مكانة الدولة وجهةً رائدة لاستضافة كبرى منافسات الدراجات الهوائية العالمية، ويسلط الضوء على تنوع طبيعتها وثقافتها، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة عالمية المستوى لرياضة الدراجات الهوائية.

ويواصل طواف الإمارات إحداث أثر يتجاوز حدود الرياضة الاحترافية، من خلال مساهمته في دعم قطاعي الرياضة والسياحة، وتطوير رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، وتعزيز مشاركة الشباب وأفراد المجتمع، ودعم الاستدامة، إلى جانب مواصلة مسيرة دولة الإمارات نحو استضافة بطولة العالم للدراجات الهوائية على الطريق - أبوظبي 2028.

وتواصل مجموعة موانئ أبوظبي دورها شريكاً مهما لكل من طواف الإمارات للرجال وطواف الإمارات للسيدات في عام 2027، امتداداً للشراكة الناجحة التي انطلقت في عام 2026، فيما يعكس استمرار الشراكة الالتزام المشترك بتحقيق أثر مستدام، وتعزيز المشاركة المجتمعية والفخر الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة للرياضة والسياحة والأعمال.

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن تنظيم طوافي الإمارات للسيدات وللرجال 2027، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، يؤكد المكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأشار إلى أن الطوافين محطتان بارزتان على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويجسدان ريادة الدولة في دعم رياضة الدراجات الهوائية وتطويرها على المستويين الاحترافي والمجتمعي.

وأضاف أن النجاح المتواصل للطوافين يعكس التزام مجلس أبوظبي الرياضي بترسيخ رياضة الدراجات الهوائية جزءاً أساسياً من نمط الحياة الصحي في المجتمع، إلى جانب تعزيز قطاعي الرياضة والسياحة، وإبراز ما تتمتع به دولة الإمارات من تنوع وجمال طبيعي.