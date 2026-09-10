علي سالم الكعبي: ميثاق "على نهج أم الإمارات" يعزز دور المرأة في مسيرة البناء وصناعة المستقبل

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن ميثاق "على نهج أم الإمارات" جاء انطلاقاً من الإرث الوطني الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، واستلهاماً من رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة وبناء الإنسان، ووفاءً للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، ليجسد عهداً متجدداً بالوفاء للوطن، ومواصلة مسيرة الريادة والإنجاز، وصون المكتسبات الوطنية واستدامتها للأجيال القادمة.

وأشار معاليه إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية من حضور مؤثر وإنجازات نوعية في مختلف ميادين العمل الوطني هو ثمرة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي آمنت بقدراتها، ووفرت لها فرص المشاركة وصناعة القرار والإسهام في مسيرة التطور والازدهار، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تضع أمام المرأة الإماراتية مسؤولية مواصلة البناء على هذه المكتسبات، وتحويل ما يحظين به من دعم وتمكين إلى أثر مستدام يخدم الوطن والمجتمع، ويعزز مكانة دولة الإمارات وريادتها.

وشدد الكعبي على أن الميثاق يمثل إطاراً وطنياً يعزز وعي النساء الإماراتيات بمسؤوليتهن في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، والتمسك بالهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة، وتحقيق التوازن بين الطموح المهني والمسؤوليات الأسرية والمجتمعية، مشيراً إلى أن السير على نهج "أم الإمارات" يجسد نموذجاً راسخاً في العطاء والانتماء والمسؤولية، ويحفز الأجيال الجديدة من بنات الإمارات على الإسهام بفاعلية في صناعة مستقبل الوطن، وتعزيز استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.