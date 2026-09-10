مريم الرميثي: ميثاق "على نهج أم الإمارات" عهد بالعطاء والمسؤولية

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ أكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن ميثاق "على نهج أم الإمارات"، يشكل منظومة من المبادئ الوطنية التي تدعو المرأة الإماراتية إلى تحويل القيم إلى ممارسات يومية، والفرص إلى إنجازات، والطموحات إلى أثر ملموس في الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن قوة المرأة الإماراتية لا تقاس بما تحققه من نجاحات فردية فحسب، وإنما بقدرتها على توظيف علمها وخبراتها وطاقاتها في خدمة من حولها، وصناعة أثر يمتد إلى الأجيال، بما يرسخ نموذجاً إماراتياً للمرأة الواعية بدورها، الواثقة بقدراتها، والمسؤولة عن إسهامها في مستقبل وطنها.

وأكدت سعادتها أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام يكتسب أهمية خاصة بإطلاق ميثاق "على نهج أم الإمارات"، الذي يمنح المناسبة بعداً يتطلع إلى المستقبل، ويضع أمام الإماراتيات مرتكزات واضحة لمواصلة مسيرتهن بثقة ووعي، مستلهمات نهج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وما رسخته من قيم في مسيرة المرأة الإماراتية، ليكون هذا اليوم محطة لتجديد الالتزام بالعطاء والعمل وتحمل المسؤولية تجاه الوطن وأجياله القادمة.

وأوضحت الرميثي أن الرؤية التي أرستها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" للنهوض بالمرأة الإماراتية اتسمت بالشمول والاستدامة، وأسست لبيئة متكاملة تعزز قدراتها، وتوسع آفاق مشاركتها، وتمنحها الأدوات التي تمكنها من صناعة مسارها والإسهام في رسم ملامح المستقبل، مشيرة إلى أن هذه الرؤية استشرفت مبكراً الدور المتنامي للمرأة في مسيرة التنمية، ورسخت حضورها شريكاً أصيلاً في النهضة الإماراتية، وقوة فاعلة في بناء أجيال قادرة على تحمل مسؤولية الوطن ومواصلة مسيرة تقدمه وازدهاره.