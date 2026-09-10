مراسم استقبال رسمية لرئيس الدولة والرئيس الألماني في مقدمة مستقبليه

برلين في 10 سبتمبر/ وام/ وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فيلا بورزيغ في برلين حيث كان في استقباله فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في إطار "زيارة دولة" التي يقوم بها سموه إلى ألمانيا.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، واستعرض ثُلّة من حرس الشرف اصطفت تحيةً لسموه.

وصافح سموه كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين، كما صافح الرئيس الألماني الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة الذي يضم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء والمسؤولين.

وسجل صاحب السمو رئيس الدولة كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب خلالها عن سعادته بزيارة ألمانيا التي تجمعها مع دولة الإمارات علاقات راسخة، متطلعاً إلى مزيد من الازدهار لعلاقات البلدين.