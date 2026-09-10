حمدان بن محمد يُعيّن مديرين تنفيذيين في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي

دبي في 10 سبتمبر/ وام/ أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (55) لسنة 2026 بنقل عادل عبدالله محمد الكراني من بلدية دبي، وتعيينه مديراً تنفيذياً لقطاع التنوع البيولوجي بهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.

كما أصدر سموّه القرار رقم (56) لسنة 2026 بإعارة عبدالله يوسف عبدالله المرزوقي من شرطة دبي، وتعيينه مديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المؤسسي بهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.

ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.