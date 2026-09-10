كوبرنيكوس: أغسطس 2026 يسجل أعلى متوسط حرارة عالمية

بروكسل في 10 سبتمبر/ وام/ سجل شهر أغسطس 2026، أعلى متوسط لدرجات الحرارة العالمية منذ بدء تسجيل البيانات، وفق تقرير جديد لخدمة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة تغير المناخ.

وبلغ متوسط الحرارة العالمية خلال أغسطس 16.96 درجة مئوية، متجاوزاً بنحو 0.01 درجة الرقم القياسي المسجل في يوليو 2023، عند 16.95 درجة، فيما أوضحت كوبرنيكوس أن الفارق ضئيل للغاية، ما يجعل الشهرين عملياً في مستوى قياسي متقارب.

وتجاوز متوسط الحرارة العالمية في أغسطس مستوى ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.65 درجة مئوية.

ورغم أن تسجيل شهر واحد فوق عتبة 1.5 درجة لا يعني تجاوز اتفاق باريس للمناخ بشكل نهائي، فإنه يعكس استمرار اتجاه الاحترار العالمي.

وقالت سامانثا بورغيس، مديرة كوبرنيكوس، إن البيانات تظهر كيف يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الظواهر المتطرفة في الغلاف الجوي والمحيطات، مع تأثيرات متزايدة على المجتمعات والنظم البيئية والاقتصاد.

وأشارت كوبرنيكوس إلى أن حرق الوقود الأحفوري، من النفط والغاز والفحم، يبقى المحرك الرئيسي للاحترار العالمي، فيما تسهم ظاهرة النينيو أيضاً في ارتفاع حرارة مياه المحيطات، خصوصاً في المناطق الاستوائية من المحيط الهادئ.

وفي بلجيكا، دخل صيف 2026 سجلات الأرقام القياسية باعتباره الأكثر حرارة على الإطلاق، بمتوسط بلغ 20.3 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم السابق المسجل عام 2018 والبالغ 19.9 درجة.