"نادي دبا الحصن الرياضي" يستضيف الدورة الأولى لملتقى "بين السواحل والقمم"

دبا الحصن في 10 سبتمبر / وام / شهد نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي افتتاح فعاليات ملتقى "بين السواحل والقمم" في دورته الأولى، والذي يقام تحت شعار "مهارات تبدع.. وطموحات ترتقي بالإمارات"، تزامنًا مع "يوم المرأة الإماراتية".

وينظم الملتقى "جمعية الإمارات للمتقاعدين"، بالتعاون مع "نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي"، وبرعاية من "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، وذلك بمشاركة نخبة من الجهات والمؤسسات والشركاء المجتمعيين.

وتضمن برنامج حفل الافتتاح، مجموعة من الفقرات الوطنية والثقافية والمجتمعية المميزة، والتي عكست أهداف الملتقى ورسائله في تعزيز المهارات، ودعم الطاقات، وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية.

وشهد الحفل تقديم مبادرة نوعية لدعم الأسر المنتجة، بجانب افتتاح معرض الشراكات المجتمعية، بمشاركة 16 شريكًا ومؤسسة وجهة مجتمعية.

ويعكس المعرض، أهمية التكامل والتعاون بين المؤسسات والجهات المجتمعية في دعم المبادرات الثقافية والمجتمعية، وتبادل الخبرات والتجارب، وإبراز المبادرات والبرامج التي تسهم في خدمة أفراد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وتضمنت الفعاليات أجندة متنوعة من الورش الثقافية والتفاعلية، منها ورش "فن الديكوباج"، و"سفير الأخضر – الزراعة"، والعلاج بالفن.

وأكدت فاطمة عبدالله الشويهي رئيسة قسم الإعلام والاتصال المؤسسي في جمعية الإمارات للمتقاعدين المسؤولة عن مبادرة "ملتقى بين السواحل والقمم"، أهمية دعم الأسر المنتجة وتمكينها وتعزيز حضورها في المجتمع، لافتة إلى أن تنظيم الملتقى يؤكد أهمية الشراكات المجتمعية، وتمكين المرأة، وتبادل الخبرات، وتنمية المهارات، وتعزيز التواصل بين مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في دعم المبادرات المجتمعية، والارتقاء بالطاقات والمهارات، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة والإبداع والعطاء.

وفي ختام الحفل تم تكريم الشركاء الإستراتيجيين والجهات الداعمة والمؤثرين والمدربين، تقديرًا لدورهم وإسهاماتهم في دعم وإنجاح فعاليات الملتقى.