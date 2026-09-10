"إسلامية دبي" تطلق الموسم الجديد من مبادرة "أجيال"

دبي في 10 سبتمبر/ وام/ أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الموسم الجديد من مبادرة "أجيال" للعام الدراسي 2026–2027، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بحزمة تطويرية جديدة تعزز مشاركة الطلبة في صناعة محتوى المبادرة، وتوسع نطاق المشاركة ليشمل أولياء الأمور والهيئات التدريسية.

وتركز المبادرة على بناء الوعي وترسيخ القيم الإيجابية وتحويلها إلى ممارسات وسلوكيات تنعكس على حياة الطلبة داخل المدرسة وخارجها، فيما تستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة في إمارة دبي من عمر 6 إلى 17 عاماً، إلى جانب الهيئات التدريسية وأولياء الأمور.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن مبادرة "أجيال" تمثل استثماراً طويل المدى في بناء الإنسان، مشيراً إلى أن الموسم الجديد ينطلق برؤية أكثر تكاملاً تجعل الطالب شريكاً في صناعة الأثر، وتربط المدرسة بالأسرة ضمن منظومة واحدة تسهم في بناء شخصية واعية ومتوازنة.

وقال إن الدائرة تسعى إلى أن يمتد أثر المبادرة إلى ما بعد المحاضرات وورش العمل، ليظهر في طريقة تفكير الطالب وقراراته وسلوكه وتعامله مع أسرته ومجتمعه، موضحاً أن التركيز هذا العام ينصب على تعزيز الشراكة مع الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية، باعتبار أن التغيير الإيجابي يصبح أكثر استدامة عندما تتكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية في توجيه الأجيال وبناء وعيهم.

وأضاف أن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي يعزز وصول المبادرة إلى مختلف الفئات الطلابية ضمن بيئة تعليمية متكاملة، ويسهم في تطوير محتوى يواكب احتياجات الطلبة والتحديات والقضايا التي تلامس واقعهم.

من جانبها، قالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن التطوير الجديد لمبادرة "أجيال" ينسجم مع توجهات إستراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تضع المتعلم في قلب التجربة التعليمية، وتعمل على بناء شخصيته وتنمية مهاراته وقيمه وقدرته على اتخاذ قرارات واعية وإيجابية.

وثمّنت ما يتيحه الموسم الجديد من دور أكبر للطلبة في الحوار وصناعة المحتوى والتعلم من الأقران، إلى جانب توسيع مشاركة أولياء الأمور والتربويين، بما يعزز تكامل الأدوار حول رحلة تعلم الطالب ونموه.

وأضافت معاليها أن الهيئة تتطلع إلى أن تسهم المبادرة في ترسيخ القيم والهوية وتنمية مهارات الحوار والتفكير النقدي والمسؤولية لدى الطلبة، بما ينعكس على حياتهم داخل المدرسة وخارجها، معربة عن شكرها لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وفريق عمل المبادرة على جهودهم في تطوير برامجها وبناء شراكات فاعلة تخدم الطلبة، وتجسد تكامل مؤسسات دبي في إعداد أجيال واثقة وواعية وقادرة على المساهمة بإيجابية في مستقبل مجتمعها.