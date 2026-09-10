"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" و"كيتوبي" تطلقان مرحلة جديدة من مبادرة "طاولة الشيف الإماراتي"

دبي في 10 سبتمبر/ وام / أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع شركة "كيتوبي"، المرحلة الجديدة من مبادرة "طاولة الشيف الإماراتي"، موسّعةً بذلك نطاق المبادرة التي أُطلقت عام 2025 من خلال برنامج "سلسلة المؤسسين" الجديد والممتد لثلاثة أشهر، بهدف دعم 12 طاهياً ورائد أعمال إماراتيا في قطاع الطهي.

واستناداً إلى نجاح الدفعة الأولى من البرنامج، التي ضمت خمسة روّاد أعمال إماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات، ستوفر "سلسلة المؤسسين" الجديدة لمجموعة أكبر من المواهب في مجال الطهي فرصاً عملية لتطوير مشاريعهم، وتعزيز حضورهم في السوق، والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور.

ويشارك في البرنامج 12 مؤسساً ضمن ثلاث دفعات تُنظم بين سبتمبر ونوفمبر 2026، وتضم كل دفعة أربعة روّاد أعمال.

ويحظى المشاركون من خلال هذا التعاون بإمكانية الاستفادة من مطابخ "كيتوبي"، وقاعدة متعامليها، وشبكة التوصيل التابعة لها، إلى جانب الحصول على الإرشاد المهني والدعم لإنتاج المحتوى والتسويق، كما ستتاح لمجموعة مختارة من المشاريع فرصة إدراج منتجاتها ضمن قائمة "إيتوبي"، بما يمكّن أصحابها من الوصول المباشر للمتعاملين، ويساعدهم على اختبار عروضهم وتطويرها وتسليط الضوء عليها ضمن بيئة تجارية فعلية.

وتضم الدفعة الأولى، التي تمتد من 3 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، أربعة مؤسسين إماراتيين لديهم مفاهيم متنوعة في مجال الطهي>

وتنطلق الدفعة الثانية من 2 إلى 30 أكتوبر، تليها الدفعة الثالثة من 2 إلى 30 نوفمبر، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل كل دفعة جديدة قبيل انطلاقها.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة طاولة الشيف الإماراتي أُطلقت لتمكين روّاد الأعمال الإماراتيين في قطاع الطهي من الاستفادة من الخبرات المتخصصة والمنصات الداعمة، وتعزيز فرص توسّع مشاريعهم في السوق، بما يسهم في تطوير أعمالهم وتسريع نموها.

وأضاف أنه استناداً إلى النجاح الذي حقّقته المبادرة منذ إطلاقها خلال العام 2025، تمت زيادة عدد روّاد الأعمال المستفيدين من المرحلة الجديدة إلى 12 مؤسساً، لإتاحة الفرصة أمامهم لاختبار مشاريعهم في بيئة تجارية فعلية وتعزيز جاهزيتها للنمو والانتشار.