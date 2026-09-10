فتح باب التسجيل لسباق صير يونعير للمحامل الشراعية 60 قدماً

الشارقة في 10 سبتمبر/ وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ممثلة في قناة الشارقة الرياضية وبالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من سباق صير بونعير للمحامل الشراعية المحلية فئة 60 قدماً والمقرر إقامته في العاشر من أكتوبر المقبل وبجوائز تصل قيمتها إلى نحو 3 ملايين درهم.

ودعت اللجنة المنظمة جميع النواخذة وملاك المحامل الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية https://qrco.de/bh0KS3 وذلك في موعد أقصاه الأول من أكتوبر المقبل.

ويمتد السباق لمسافة 25 ميلاً بحرياً انطلاقاً من منطقة الحمرية وصولاً إلى منطقة الحيرة في الشارقة ويصاحبه برنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة الموجهة إلى الجمهور بما يثري تجربة الحضور ويضفي على الحدث أجواء من المتعة والحماس إلى جانب تسليط الضوء على الموروث البحري والتراث الإماراتي الأصيل.

وتقام المنافسات في أجواء بحرية تراثية تجسد أصالة الموروث البحري الإماراتي وتعكس عمق ارتباط أبناء الإمارات بتاريخ الآباء والأجداد وسط منافسة مرتقبة تجمع نخبة من ملاك ونواخذة المحامل الشراعية المحلية.

وتأتي النسخة الثانية من سباق صير بونعير للمحامل الشراعية بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي والتي شهدت مشاركة واسعة ونجاحاً لافتاً على المستوى التنظيمي وسط أجواء تنافسية استحضرت جانباً مهماً من حياة الآباء والأجداد وما ارتبط بها من مهارات الإبحار وأسهمت في تعزيز حضور الرياضات البحرية التراثية والحفاظ على هذا الموروث الأصيل.