الإمارات تعزز حضورها في منظومة التعاون المالي والتمويل التنموي خلال اجتماعات "بريكس" وبنك التنمية الجديد في الهند

مومباي في 10 سبتمبر/ وام / شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس"، والاجتماع الخاص لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد "NDB"، اللذين انعقدا اليوم في مدينة مومباي بجمهورية الهند.

وترأس وفد وزارة المالية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعدد من المسؤولين والمختصين في الوزارة، إلى جانب ممثلون من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف ودعم الحوار بشأن القضايا ذات الأولوية للاقتصادات الناشئة والنامية.

وناقش الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية عدداً من القضايا ذات الأولوية المشتركة لوزارات المالية والبنوك المركزية في دول المجموعة، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون الاقتصادي بين دول "بريكس".

كما شهد الاجتماع إطلاق "بوابة بريكس – بنك التنمية الجديد للمعرفة - BRICS-NDB Knowledge Portal" إلى جانب اعتماد البيان المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس".

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، إن مجموعة بريكس تشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتنسيق المواقف بشأن القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة والنامية ونؤكد أهمية مواصلة التعاون بما يدعم نظاماً اقتصادياً ومالياً عالمياً أكثر شمولاً وتوازناً.

وأضاف معاليه أن إطلاق بوابة المعرفة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتوثيق المبادرات والأعمال الفنية للمجموعة، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للمساهمة بأفضل الممارسات ودراسات الحالة والخبرات الوطنية في البوابة.

كما رحبت دولة الإمارات بإنشاء فريق عمل "بريكس" المعني بالنمو والتنمية خلال عام 2026، وأكدت أهمية مواصلة أعماله مستقبلاً في مجالات التحول والابتكار الرقمي، والإصلاحات الداعمة للنمو، وتنقل العمالة، وتنمية المهارات والمواهب المستقبلية، مع تعزيز التنسيق بين الرئاسات المتعاقبة للمجموعة لضمان استدامة المبادرات وتحقيق أثر طويل المدى.

وفي إطار الاجتماعات ذاتها، شارك وفد وزارة المالية في الاجتماع الخاص لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الإستراتيجية العامة لبنك التنمية الجديد للفترة 2027–2031، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اكتسبت مناقشة الإستراتيجية أهمية خاصة في ضوء دورها في تحديد التوجهات والأولويات المستقبلية للبنك خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشادت وزارة المالية بالتقدم المحرز في الإستراتيجية والأولويات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار وتمويل المشاريع التنموية التي تمكن التحول الرقمي الى جانب رفع المستهدفات المتعلقة بتمويل العمل المناخي وتمثيل المرأة.

وتواصل دولة الإمارات، من خلال عضويتها في مجموعة "بريكس" وبنك التنمية الجديد، دعم المبادرات التي تسهم في تطوير حلول تمويلية أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، بما يواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وكانت دولة الإمارات قد انضمت إلى بنك التنمية الجديد في أكتوبر 2021، فيما انضمت رسمياً إلى مجموعة "بريكس" في يناير 2024، في إطار توجهها نحو توسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية وتعزيز حضورها في منصات التعاون الاقتصادي والمالي متعدد الأطراف.