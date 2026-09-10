ربع قرن تختتم "صيفكم ويانا" بمشاركة 6472 منتسباً و4431 برنامجاً

الشارقة في 10 سبتمبر/ وام / اختتمت مؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين" فعاليات "صيفكم ويانا 2026" التي نُفذت خلال شهري يوليو وأغسطس عبر مؤسساتها "أطفال الشارقة" و"ناشئة الشارقة" و"سجايا فتيات الشارقة" بمشاركة 6472 منتسباً ومنتسبة بواقع 2928 منتسباً في "أطفال الشارقة" و2575 منتسباً في "ناشئة الشارقة" و 969 منتسباً في "سجايا فتيات الشارقة" ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عاماً في تجربة صيفية متكاملة هدفت إلى استثمار طاقاتهم وتنمية معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ضمن بيئة آمنة ومحفّزة.

وتضمنت فعاليات "صيفكم ويانا" 4431 برنامجاً نوعياً وورشة تخصصية شملت حزمة متنوعة من المسارات المعرفية والمهارية والإبداعية من العلوم والتكنولوجيا والآداب واللغات والمهارات الحياتية إلى الفنون بمختلف أنواعها ومنها الفنون التشكيلية والسينمائية والمسرح وفنون العرض إلى جانب الرياضة والمغامرات فضلاً عن المبادرات والشراكات المجتمعية والرحلات الثقافية والترفيهية التي جمعت بين التعلم والاكتشاف والترفيه وأسهمت في إثراء معارف المنتسبين واكتشاف مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واكسابهم خبرات داعمة لمستقبلهم.

وقالت الشيخه جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أن فعاليات "صيفكم ويانا" شكّلت تجربة استثنائية لمنتسبي المؤسسة أتاحت لهم الفرصة في خوض تجارب إبداعية ومعرفية جسدت رؤية "مؤسسة ربع قرن" المستلهمة من توجهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة وقادرة على الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل مجتمعها.

وأضافت: يعكس تنوع البرامج وجودتها حرص "مؤسسة ربع قرن" على توفير مسارات متكاملة تلبي اهتمامات المنتسبين وتمنحهم فرصاً متفردة للتعلم واكتشاف الذات ضمن بيئة إماراتية آمنة ومحفزة على الإبداع والابتكار تعزز روح المبادرة والانتماء والمسؤولية وتسهم في بناء شخصيات واثقة وقادرة على توظيف معارفها ومهاراتها في إحداث أثر إيجابي ومستدام.

وتميزت فعاليات "صيفكم ويانا" بالثراء والتنوع حيث شملت على برنامج "البيت الإماراتي"، الذي عزز ارتباط منتسبي "أطفال الشارقة" و"ناشئة الشارقة" بالموروث الإماراتي ورسّخ لديهم قيم الاحترام ومبادئ السنع الإماراتي واعتزازهم بالهوية الوطنية.

وفي إطار تعزيز دور الأسرة جمع "برنامج معاً" منتسبي أطفال الشارقة وأولياء أمورهم في مجموعة من الأنشطة والتجارب المشتركة التي هدفت إلى تعزيز الترابط الأسري و ترسيخ القيم الإيجابية وتنمية مهارات الأطفال ضمن بيئة تعليمية وإبداعية محفزة.

وعلى صعيد تنمية القدرات البدنية شارك منتسبو أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة في برامج الحاضنات الرياضية والمسبح الاحترافي للأطفال والفتيات التي ركزت على تطوير اللياقة البدنية وتعزيز الانضباط وروح التحدي وتنمية مهارات العمل الجماعي.

كما خاض منتسبو "ناشئة الشارقة" و"سجايا فتيات الشارقة" تجربة قيادية ثرية ضمن برنامج "آفاق القيادي" الذي هدف إلى تطوير مهارات القيادة وصناعة الأثر إلى جانب مشاركتهم في برنامج التبادل الثقافي الشبابي الذي أتاح لهم فرصة التفاعل مع وفد شبابي مغربي استضافته إمارة الشارقة والتعرف إلى ثقافات وتجارب جديدة.

وفي سياق تنمية المهارات المستقبلية عزز "مختبر المهارات" قدرات منتسبي "ناشئة الشارقة" عبر مجموعة من البرامج التخصصية في مجالات الإبداع والابتكار فيما خاض نخبة منهم تجربة "برنامج الناشئة الدولي للمغامرة والتحدي" في الجبل الأخضر بسلطنة عُمان جمعت بين الاستكشاف والمغامرة وعززت روح المبادرة والاعتماد على النفس.

وفي الجانب الإعلامي والإبداعي أتاحت سجايا فتيات الشارقة لمنتسباتها من خلال برنامج "رواة الشارقة" فرصة تطوير مهاراتهن الإعلامية والإبداعية وإنتاج محتوى يعكس الهوية الإماراتية ويبرز الملامح الثقافية والتنموية لإمارة الشارقة.

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