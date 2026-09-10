"رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الوطني" يبحث مع سفير هولندا تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام / استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي، سعادة إميل فريدريك دي بونت، سفير مملكة هولندا لدى الدولة.

حضر اللقاء سعادة كل من أحمد مير هاشم خوري، وحميد أحمد الطاير، وفاطمة علي المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة هولندا، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، وما تحظى به من دعم قيادتي البلدين، والحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مهنئًا سعادة السفير بمناسبة توليه مهام عمله سفيرًا لمملكة هولندا لدى الدولة، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، ودور الدبلوماسية البرلمانية في تبادل الرؤى والمواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق والتعاون في مختلف المحافل البرلمانية.

من جانبه، أكد سعادة إميل دي بونت حرص مملكة هولندا على مواصلة تطوير علاقات التعاون والشراكة مع دولة الإمارات، والبناء على ما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين وما يجمعهما من رؤى ومصالح مشتركة، ومعربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل على تعزيزها بما يعود بالنفع على كلا البلدين الصديقين.