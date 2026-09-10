"جلايد" يستعرض مخرجات الدورة الـ7 لبرنامج القضاء على الأمراض واستئصالها في رواندا

رواندا في 10 سبتمبر/ وام / استعرض المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "GLIDE"، بالتعاون مع جامعة المساواة في الصحة العالمية "UGHE" ومركز كارتر، تجارب ومخرجات الدورة السابعة من برنامج "القضاء على الأمراض واستئصالها "DEEC"، التي استضافها حرم بوتارو الجامعي التابع للجامعة في رواندا، بمشاركة 32 خبيراً ومتخصصاً في الصحة العامة من سبع دول هي تشاد وإثيوبيا وليبيا وناميبيا ونيجيريا وباكستان وتنزانيا.

وهدفت الدورة إلى تعزيز الجاهزية الوطنية وتسريع الانتقال من السياسات الصحية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، من خلال بناء قدرات صناع القرار في الصحة العامة، وتزويدهم بالأطر المنهجية والأدوات التشغيلية والمهارات القيادية والاستراتيجية لتصميم تدخلات صحية أكثر فاعلية، بما يتناسب مع خصوصية الأنظمة الصحية والتحديات الوبائية في كل دولة.

وتناول البرنامج موضوعات التفكير المنظومي والعلوم السلوكية والتصميم المرتكز على الإنسان واقتصادات الصحة وتمويلها، فيما اختار كل فريق وطني تحدياً رئيساً من واقع الصحة العامة في بلاده وحوّله إلى دراسة حالة عملية شكلت محور العمل والتطوير طوال البرنامج.

وجمع البرنامج بين المحاضرات وورش العمل التفاعلية والجلسات الجماعية لتطوير الإستراتيجيات، بما أتاح للمشاركين اختبار الأفكار وتبادل التجارب والاستفادة من نماذج دولية ناجحة، إلى جانب بحث تطبيقات واقعية للسياسات الصحية واستكشاف أحدث الأدوات والتقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لدعم وتسريع جهود القضاء على الأمراض.

كما شملت التجربة زيارات ميدانية إلى عدد من منشآت الرعاية الصحية في رواندا، من بينها مقر شركة "زيبلاين" التي تستخدم تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي لتوصيل الإمدادات الطبية، فضلاً عن جلسات متخصصة حول إشراك المجتمعات المحلية وترسيخ المساءلة المؤسسية.

وتوجت الدورة بعروض قدمتها الفرق الوطنية حول خطط واستراتيجيات عملية للتعامل مع تحديات الصحة العامة في بلدانها، تضمنت تحديد الأولويات وترجمة الأهداف إلى خطوات تنفيذية واضحة وقابلة للقياس، فيما أسهمت ملاحظات اللجنة الاستشارية من الخبراء في صقل الخطط وتعزيز جاهزيتها للتنفيذ.

وعكس البرنامج نهجاً متعدد التخصصات لبناء قدرات القيادات الصحية، شمل أطر القضاء على الأمراض والتفكير المنظومي والقيادة والتعاون بين القطاعات، بالتوازي مع توسيع شبكة عالمية من الممارسين والمتخصصين في الصحة العامة بما يدعم استمرار تبادل الخبرات والمعارف بعد انتهاء البرنامج.

وعقدت المرحلة التعليمية عبر الإنترنت خلال الفترة من 27 يوليو إلى 27 أغسطس 2026، أعقبتها مرحلة تدريبية حضورية مكثفة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2026.