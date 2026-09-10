"طرق دبي" و"كيوليس إم إتش آي" تحتفيان بمرور 5 أعوام على شراكتهما في تشغيل المترو والترام

دبي في 10 سبتمبر/ وام / تحتفي هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة "كيوليس ام اتش اي" بمرور خمسة أعوام على شراكتهما في تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، التي بدأت في سبتمبر 2021، في إطار عقد يمتد 15 عاماً، منها 9 أعوام أساسية و6 أعوام قابلة للتجديد.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن حصول مترو وترام دبي على تقييم 100% في المعيار الدولي لتجربة المتعاملين لعام 2025، يؤكد التزام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتعزيز سهولة التنقل والراحة لمستخدمي المترو والترام.

وقال معاليه: رسخت هيئة الطرق والمواصلات، وشركة كيوليس ام اتش اي خلال الأعوام الخمسة الماضية، أعلى معايير السلامة والموثوقية وكفاءة عمليات التشغيل، ورفع جاهزية مترو وترام دبي للتعامل مع النمو المستمر في أعداد الركاب، ومواكبة الطلب المتزايد خلال الفعاليات الكبرى، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات وتجربة المتعاملين، بما يواكب رؤية دبي في بناء منظومة نقل جماعي ذكية ومستدامة".

وأضاف: تحرص هيئة الطرق والمواصلات على بناء شراكات فاعلة تسهم في تعزيز كفاءة وجاهزية منظومة النقل الجماعي، وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير العمليات والخدمات، معرباً عن تطلع الهيئة إلى البناء على ما تحقق من إنجازات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية تطلعات سكان دبي وزوارها.

وأسهمت الشراكة خلال الأعوام الخمسة الماضية في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ومعايير السلامة والموثوقية وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب دعم جاهزية مترو وترام دبي للتعامل مع الارتفاع في أعداد الركاب خلال الفعاليات الكبرى، ومنها "إكسبو 2020 دبي" ومؤتمر الأطراف COP28 ومعارض جيتكس واحتفالات رأس السنة وتحدي دبي للجري.

من جانبه، أكد فريدريك فان هيمز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس، أن الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات تمثل تجربة مهمة في تطوير حلول النقل الحضري، مشيراً إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت تعاوناً مستمراً بين الجانبين لمواكبة تطور احتياجات المتعاملين وتعزيز كفاءة العمليات والاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة.

وقال إن فرق "كيوليس ام اتش اي" أسهمت خلال هذه الفترة في دعم استمرارية حركة النقل في دبي خلال الفعاليات الكبرى، ومواكبة التحول الرقمي في قطاع النقل، مؤكداً أن ما تحقق جاء ثمرة للثقة والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات.

وأضاف: نفخر بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، ونتطلع إلى مواصلة العمل معها لتطوير حلول مبتكرة وذكية ومستدامة تسهم في الارتقاء بمنظومة النقل العام في دبي.

وتوجت جهود الجانبين في مجال تجربة المتعاملين بحصول مترو وترام دبي على تقييم 100% في المعيار الدولي لتجربة المتعاملين "ICXS 2025"، وهو أعلى تقييم تم تسجيله على المستوى الوطني وفق نسخة المعيار المستخدمة في التقييم، بعد أن سجلت تجربة المتعاملين 92.2% في عام 2023 و96% في عام 2024.

وواصل الجانبان العمل على رفع مستويات جاهزية القطارات والالتزام بجداول التشغيل، إلى جانب تنفيذ مشاريع لرفع كفاءة أصول مترو دبي، من بينها برنامج تطوير وإعادة تأهيل الممرات والسلالم المتحركة في محطات المترو، إذ أعلنت الهيئة في يوليو 2026 إنجاز أعمال شملت 262 سلماً متحركاً، بما يعادل 63% من إجمالي السلالم المتحركة في محطات المترو.

كما تعاونت الهيئة و"كيوليس ام اتش اي" في مبادرات لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في قطاع النقل، من بينها تجربة "المحطة الذكية"، التي تستهدف تحويل إحدى المحطات إلى بيئة لاختبار حلول الابتكار والذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية، بالتوازي مع تطوير خطط لرقمنة العمليات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل التكلفة التشغيلية.

وتشمل الشراكة كذلك دعم الكفاءات الوطنية والمبادرات المجتمعية، فيما يواصل الجانبان العمل على تطوير الأداء التشغيلي وتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والارتقاء بتجربة المتعاملين ودعم مبادرات الاستدامة وتنمية الكفاءات الوطنية.