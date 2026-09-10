وزير الصحة يطلع على الابتكارات والتقنيات الطبية خلال "دبي ديرما 2026"

دبي في 10 سبتمبر/ وام / تفقد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، معرض ومؤتمر دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2026" الذي اختتم أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي .

واطلع معاليه على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية التي قدمتها الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الأمراض الجلدية والليزر والتجميل، وتعرف على أبرز ما تضمنه البرنامج العلمي للمؤتمر من جلسات ونقاشات تناولت أحدث التطورات والممارسات في هذا القطاع.

شارك في "دبي ديرما 2026" أكثر من 400 شركة عارضة تمثل نحو 1800 علامة تجارية عالمية ، في حين استقطب برنامجه العلمي أكثر من 340 متحدثاً من الخبراء والأطباء المختصين من مختلف أنحاء العالم.

وشهد اليوم الختامي تنظيم ورش عمل تطبيقية في أروقة المعرض، ركزت على الأساليب الجديدة في طب الأمراض الجلدية التجميلي والتجديدي. وتناولت تقنيات شد الوجه، والببتيدات النشطة حيوياً، وتصحيح الندبات المتضخمة والندوب الجُدرية، ومتعددات النيوكليوتيد، والعلاجات بالحقن.

وأتاح "مركز أعمال ديرما" وبرنامج "Matchmaking" للشركات العارضة ، فرصة عقد لقاءات مباشرة مع ممثلي المؤسسات وصنّاع القرار المهتمين بمنتجاتها وخدماتها، وبحث فرص التعاون التجاري .

وقدمت جلسات شركاء القطاع والعروض التقنية والجلسات السريرية المباشرة ، الفرصة للمعنيين للتعرف على المنتجات والتقنيات الجديدة واستخداماتها العملية.

واستقطب معرض " دبي ديرما 2026 " شركات وعلامات تجارية من مختلف أنحاء العالم، حيث سجلت كوريا الجنوبية أكبر مشاركة على مستوى الدول، فيما شاركت إيطاليا بصفتها ضيف شرف.