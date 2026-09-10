سباق الصدارة يدخل مراحل الحسم في الجولة الـ7 من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام / تتجه الأنظار إلى مبادلة أرينا مع اقتراب انطلاق الجولة السابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لمنافسات البدلة، والتي تقام خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الحالي، حيث تدخل البطولة مرحلة أكثر أهمية مع تصاعد حدة المنافسة واقتراب الموسم من محطته الختامية.

وتحمل الجولة الجديدة أهمية خاصة للأندية المشاركة، في ظل ضيق هامش التعويض وارتفاع قيمة كل نتيجة، إذ تسعى الفرق إلى تعزيز مواقعها في الترتيب العام، ومواصلة البناء على ما قدمته طوال الموسم ضمن واحدة من أبرز البطولات التي تسهم في تطوير رياضة الجوجيتسو بالدولة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، واكتشاف المواهب القادرة على صناعة أبطال المستقبل.

ويتصدر نادي بني ياس ترتيب آخر محطات منافسات البدلة، متقدماً على بالمز سبورتس – تيم 777، ونادي العين للجوجيتسو، لتزداد المنافسة إثارة بين رغبة المتصدر في الحفاظ على موقعه، وطموح بقية الأندية في تعديل مراكزها قبل الوصول إلى الجولة الختامية.

وتعكس طبيعة البطولة أهمية الاستمرارية والعمل المتواصل، إذ تعتمد المنافسة على تراكم النتائج عبر مختلف الجولات والفئات العمرية، بما يمنح الأندية فرصة تطوير لاعبيها بصورة متدرجة، وإعداد أجيال قادرة على خوض الاستحقاقات المحلية والدولية، كما تبرز البطولة كمنصة مهمة لتعزيز حضور اللعبة مجتمعياً من خلال المشاركة الواسعة للأسر وحرصها على مساندة أبنائها ودعم مسيرتهم الرياضية في مختلف مراحل المنافسة.

وتقام منافسات الجولة السابعة على مدار ثلاثة أيام، حيث تم تخصيص منافسات الجمعة 18 سبتمبر لفئتي الرجال والسيدات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، فيما يشهد السبت 19 سبتمبر نزالات البنين والبنات ضمن فئات الأطفال 1 و2 و3، وتختتم الجولة يوم الأحد 20 سبتمبر بمنافسات البنين والبنات تحت 12 و14 و16 عاماً، وتنطلق النزالات يومياً عند الساعة 11 صباحاً.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الجولة السابعة تأتي في توقيت مهم من الموسم، كونها تمثل اختباراً مباشراً لحصيلة العمل الفني الذي قدمته الأندية خلال الأشهر الماضية، وتكشف مدى جاهزيتها وقدرتها على المنافسة في المراحل الحاسمة.

وقال إن البطولة تستهدف تعزيز مفهوم الاستمرارية، ومكافأة الأندية التي تنجح في بناء فرق متكاملة لها القدرة على المنافسة عبر مختلف الفئات، مشيراً إلى أن قيمة النتائج تزداد مع اقتراب المحطة الختامية، في ظل تقارب المستويات ورغبة الجميع في تحقيق أفضل ترتيب ممكن.

وأضاف أن التطور الواضح في مستوى الأندية وقدرتها على إعداد لاعبين من مختلف الأعمار يعكس نجاح منظومة العمل المتكاملة التي تدعم رياضة الجوجيتسو في الدولة، ويسهم في توسيع قاعدة المواهب ورفع جودة المنافسات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والانضباط، لأن التقدم في الترتيب يرتبط بأداء متوازن من الفريق بأكمله.

من جانبه قال سالم نايف الكثيري، رئيس شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية: "نحن على أتم الاستعداد لخوض منافسات الجولة السابعة من بطولة تحمل اسماً غالياً على قلوبنا، وتمثل مكانة خاصة لدى الجميع. ويدخل فريقنا هذه الجولة وهو يتصدر حالياً ترتيب منافسات البدلة، ما يمنحنا دافعاً إضافياً لمواصلة المسيرة بالمستوى نفسه، مع التطلع إلى الحفاظ على اللقب".

وأضاف: "نثق بقدرات لاعبينا وبالعمل الذي أنجزه الجهاز الفني والإداري خلال الفترة الماضية، وندرك أن المنافسة في هذه المرحلة تتطلب أعلى درجات التركيز والثبات. ونتطلع إلى أن يواصل الفريق أداءه القوي بما يليق باسم نادي بني ياس ومكانته، وأن يبقى حاضراً في سباق الصدارة حتى المحطة الأخيرة من البطولة".

وقال ريبامار سانتياغو، مدرب نادي بني ياس للجوجيتسو، إن تصدر الفريق لترتيب منافسات البدلة يعد موشرا إيجابيا لما قدمه خلال الفترة الماضية، لكنه لا يشكل ضماناً لما ستسفر عنه الجولات المقبلة، مؤكداً أن الفريق يركز على إعداد كل لاعب للمهمة المطلوبة منه، مع الحفاظ على التوازن بين الطموح لتحقيق الفوز والانضباط داخل بساط المنافسة.

وأضاف أن منافسات البدلة غالباً ما تُحسم بالتفاصيل الدقيقة، سواء من خلال إدارة النتيجة، أو اختيار التوقيت المناسب للهجوم، أو القدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط، مشدداً على أهمية الحفاظ على التركيز وتقديم المستوى ذاته عبر مختلف الفئات.

وتعد الجولة السابعة هي المحطة قبل الأخيرة لمنافسات البدلة، ما يمنح الأندية فرصة مهمة لتعزيز مواقعها وحصد المزيد من النقاط قبل إسدال الستار على الموسم.