غرفة الشارقة تبحث توسيع التعاون الاقتصادي مع جهات دولية بقمة AIM 2026

الشارقة في 10 سبتمبر/ وام / ركزت مشاركة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في فعاليات النسخة الخامسة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2026 التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي ضمن جناح حكومة الشارقة على التعريف بالمقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة واستعراض الفرص الواعدة أمام المستثمرين والشركات إلى جانب تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي وبحث مجالات التعاون والشراكة مع الأسواق العالمية.

وعرفت الغرفة بحضور سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من المسؤولين في الغرفة ممثلي الجهات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف الدول على دورها في دعم مجتمع الأعمال وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الأسواق الدولية.

وعقد سعادة عبد الله سلطان العويس على هامش فعاليات القمة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الاقتصادية والاستثمارية المشاركة حيث التقى سعادته معالي موسى زوندي وزير التنمية الاقتصادية والسياحة والشؤون البيئية في حكومة مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتواصل بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظيره في جنوب أفريقيا.

كما التقى العويس سعادة بوما دوناتوس مدير عام وكالة تشجيع الاستثمار في الكاميرون وتناول اللقاء فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعريف بالفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين وبحث مجالات التعاون التي من شأنها دعم بناء شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظيره في الكاميرون.

حضر اللقاءات عبد العزيز الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن مشاركة الغرفة في قمة AIM للاستثمار 2026 تأتي في إطار حرصها على تعزيز الحضور الدولي لمجتمع الأعمال في الشارقة والتعريف بالمزايا الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة إلى جانب مواصلة بناء علاقات وشراكات فاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية حول العالم.

وأشار إلى أن اللقاءات والاجتماعات التي شهدتها المشاركة مثلت فرصة مهمة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في الأسواق الدولية بما يدعم توجهات القطاع الخاص في الشارقة نحو التوسع والنمو ويفتح أمام الشركات المحلية قنوات جديدة للتواصل مع الشركاء والمستثمرين الدوليين.