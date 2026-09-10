المصرف المركزي يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس" في الهند

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام / شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس"، والذي اختتمت أعماله اليوم في مدينة مومباي بجمهورية الهند.

وترأس وفد المصرف المركزي سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.

واستعرض الاجتماع مستهدفات المسار المالي للمجموعة والتقدم المحرز في أعمال فرق العمل التابعة له، كما شهد اعتماد البيان المشترك لدول المجموعة، والإعلان عن مبادرة مركز "بريكس" لبناء قدرات البنوك المركزية، الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية للدول الأعضاء.